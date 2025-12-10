La Juventus è una delle quattro squadre in questa UEFA Champions League ad aver sia segnato che subito almeno dieci gol (10 in entrambi i casi), insieme a Borussia Dortmund, Barcellona e Atlético Madrid. Inoltre, le partite della Vecchia Signora nel torneo in corso hanno visto quattro gol realizzati dal 90° in avanti (tre a favore, uno contro), meno solo che in quelle disputate dal Borussia Dortmund (sei).