Juventus-Pafos, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La Juventus vuole riscattare la sconfitta subita dal Napoli in campionato e si rituffa in Champions affrontando allo Stadium il Pafos. Spalletti con Zhegrova e David dal 1'. Confermato Yildiz. A centrocampo Miretti. Nel Pafos l'esperto David Luiz al centro della difesa. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All. Carcedo
Spalletti: "Zhegrova? Una curiosità che mi voglio togliere"
"Abbiamo dovuto alternare, un po' di allenamenti. E' una curiosità che mi voglio togliere anch'io: stasera parte dall'inizio, così ci rendiamo conto direttamente. Poi, avendo 5 sostituzione, posso mettere mano a un certo punto della partita"
Il Pafos ha affrontato una squadra italiana solo una volta: una sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina alla quarta giornata della scorsa UEFA Conference League.
La Juventus è alla sua 25^ presenza in UEFA Champions League, mentre il Pafos è al suo esordio nella competizione. La squadra cipriota ha esordito nelle competizioni UEFA solo nella stagione 2024/25.
Il Pafos è alla sua prima stagione in Champions League, ma può vantare un giocatore che ha la consolidata esperienza di arrivare fino in fondo nelle competizioni europee per club. Stiamo parlando, ovviamente, di David Luiz
Dopo aver ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Bodø/Glimt nella quinta giornata grazie al gol decisivo di Jonathan David al 91° minuto, la Juventus punta a vincere due partite consecutive di Champions League per la prima volta dai successi iniziali contro PSV Eindhoven e Lipsia della scorsa stagione.
Come anticipato anche in conferenza stampa, Spalletti concede spazio dal 1' a Zhegrova. Guioca anche David come riferimento più avanzato e Yildiz sulla trequarti. A centrocanpo torna titolare Miretti
Statistiche e curiosità
Questa sarà solo la terza sfida tra una squadra italiana e una cipriota in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo Juventus - APOEL Nicosia nel 1977-78 (primo turno) e Inter - Anorthosis Famagosta nel 2008-09 (fase a gironi)
Juve, sei vittorie in sei gare contro squadre cipriote
La Juventus ha vinto tutte le sei partite europee disputate contro squadre cipriote, con un punteggio aggregato di 25-3 e ha segnato almeno quattro gol in ognuno degli ultimi quattro match di questo tipo.
Solo un precedente del Pafos contro una italiana
Il Pafos ha affrontato una squadra italiana solo in un’occasione nelle competizioni europee, perdendo 3-2 in trasferta contro la Fiorentina in UEFA Conference League la scorsa stagione (novembre 2024).
Juve, due pareggi nelle due gare giocate all'Allianz
La Juventus ha pareggiato le due partite giocate all'Allianz Stadium in questa UEFA Champions League (4-4 contro il Borussia Dortmund e 1-1 contro lo Sporting): l'ultima volta che i bianconeri non hanno vinto in tre gare interne di fila nella competizione risale all'aprile 2018 (2 pareggi, 1 sconfitta).
Juve ha sia segnato che subito 10 gol
La Juventus è una delle quattro squadre in questa UEFA Champions League ad aver sia segnato che subito almeno dieci gol (10 in entrambi i casi), insieme a Borussia Dortmund, Barcellona e Atlético Madrid. Inoltre, le partite della Vecchia Signora nel torneo in corso hanno visto quattro gol realizzati dal 90° in avanti (tre a favore, uno contro), meno solo che in quelle disputate dal Borussia Dortmund (sei).
Pafos, in due trasferte due pareggi per 0-0
Entrambe le trasferte del Pafos in questa UEFA Champions League (contro Olympiakos e Kairat) sono terminate 0-0. Dal 1992-93, solo il Villarreal nel novembre 2005 ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle prime tre trasferte nella competizione.
Pafos, i numeri sugli expected goals
Solo lo Slavia Praga (-4.24) ha una differenza negativa maggiore tra gol subiti ed expected goals a sfavore rispetto al Pafos (-3.63 frutto dei sette gol subiti e di 10.63 xG subiti) in questa UEFA Champions League. Inoltre, il club cipriota ha subito il secondo maggior numero di tiri (98) e dall'altra parte i suoi avversari hanno effettuato il secondo maggior numero di tocchi nell'area di rigore (190) nel torneo in corso.
I numeri di Locatelli in Champions League
Solamente cinque giocatori in questa UEFA Champions League hanno registrato più passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria rispetto a Manuel Locatelli della Juventus (30), mentre solamente tre ne hanno registrati di più dietro la metà campo avversaria sotto alta pressione rispetto ai suoi 15.
David, nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato
Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato in UEFA Champions League di Jonathan David della Juventus (quattro, come Gonçalo Ramos), infatti tutti e quattro questi gol sono arrivati nelle sue ultime sei presenze nella competizione.
Pafos, nessuna squadra ha segnato più gol da corner
Nessuna squadra ha segnato più gol da corner rispetto al Pafos (tre dei suoi quattro gol) in questa UEFA Champions League. Dall'altra parte, solo PSV (26), Eintracht Frankfurt (19) e Slavia Praga (18) hanno concesso più tiri da corner in questa stagione della Juventus (17).