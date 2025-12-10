Benfica-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Conte e Mourinho si ritrovano. L'allenatore del Napoli, per blindare il posto nei playoff, conferma lo stesso undici visto contro la Juve con Lang e Neres ai lati di Hojlund e la coppia in mediana formata da Elmas e McTominay. Il portoghese replica con Ivanovic (non Pavlidis) unica punta e l'ex Juve Barrenechea da regista per tentare una difficile rimonta tra le prime 24. Diretta sull'app Prime Video alle 21 per tutti i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
Il portoghese ha affrontato gli azzurri per l'ultima volta quasi due anni fa, il 23 dicembre 2023. La sua Roma vinse 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e di Lukaku, oggi al Napoli e indisponibile per infortunio
La classifica del maxi-girone di Champions
Il Napoli, reduce dalla vittoria col Qarabag, è dentro le posizioni che garantiscono almeno il playoff. C'è bisogno però di altre vittorie e punti per blindare la qualificazione. Il Benfica invece, che ha iniziato con 4 sconfitte nelle prime 4 partite, è reduce dalla vittoria con l'Ajax e vuole provare a regalarsi ancora una possibilità
Manca ancora un'ora, tra poco inizieranno a riempirsi le tribune di questo caldissimo stadio
La squadra arbitrale
Sfida affidata allo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il IV Ufficiale è David Smajc, mentre al Var opera la coppia formata dal tedesco Christian Dingert e l'inglese Stuart Attwell
statistiche
l difensore del Benfica Nicolás Otamendi conta 49 successi in UEFA Champions League e potrebbe diventare il quinto argentino a raggiungere quota 50 vittorie nella competizione (al pari di Lionel Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano e Gonzalo Higuaín)
statistiche
Scott McTominay ha segnato tre gol nelle sue ultime tre partite con il Napoli in UEFA Champions League, dopo aver realizzato solo un gol nelle sue prime 24 presenze nella competizione
statistiche
Richard Ríos del Benfica ha creato cinque occasioni in seguito a passaggi che rompono la linea avversaria nella UEFA Champions League 2025/26; solo Kylian Mbappé (sette) ne ha registrate di più nelle prime cinque giornate della competizione in corso
statistiche
Benfica (28^ - 4.4) e Napoli (33^ - 3.8) sono tra le 10 peggiori squadre per xG su azione nelle prime cinque giornate disputate in questa UEFA Champions League. Entrambe le formazioni hanno segnato appena due gol su azione nel torneo in corso, solo Ajax (zero), Villarreal e Pafos (uno entrambe) ne hanno realizzati meno
statistiche
Il Napoli ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte di UEFA Champions League, subendo 15 gol in queste quattro partite (3.8 a incontro) e non ha mai perso cinque trasferte consecutive in una competizione europea
statistiche
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite europee (1 vittoria, 1 pareggio) e per la prima volta nella sua storia potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Coppa Campioni/Champions League.
statistiche
Alla guida del Benfica, José Mourinho ha vinto la sua prima partita in UEFA Champions League nella scorsa giornata (2-0 contro l'Ajax). L'ultima volta che l'allenatore ha ottenuto due successi consecutivi nella competizione è stato a novembre 2018 con il Manchester United (2-1 contro la Juventus, 1-0 contro gli Young Boys)
statistiche
Questo sarà l'ottavo incrocio tra José Mourinho e Antonio Conte da avversari in panchina, il primo dalla finale di FA Cup del 2018 (vinta 1-0 dal Chelsea di Conte contro il Manchester United). Conte ha vinto quattro delle precedenti sette sfide contro Mourinho (2 vittorie per il portoghese, 1 pareggio)
statistiche
L'unica precedente trasferta del Napoli contro il Benfica in UEFA Champions League risale al dicembre 2016, quando vinse 2-1 sotto la guida di Maurizio Sarri nell'ultima partita della fase a gironi di quella stagione (2016-17)
statistiche
Benfica e Napolisi sono incontrate quattro volte in competizioni europee. La squadra italiana ha vinto tre di queste quattro sfide (1 sconfitta), inclusi entrambi i precedenti in UEFA Champions League (nella fase a gironi 2016-17)
Buonasera a tutti. Si completa la sesta giornata di Champions League: al Da Luz di Lisbona si sfidano Benfica e Napoli. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 21 con statistiche e curiosità sulle due squadre e sull'incontro