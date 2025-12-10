Conte e Mourinho si ritrovano. L'allenatore del Napoli, per blindare il posto nei playoff, conferma lo stesso undici visto contro la Juve con Lang e Neres ai lati di Hojlund e la coppia in mediana formata da Elmas e McTominay. Il portoghese replica con Ivanovic (non Pavlidis) unica punta e l'ex Juve Barrenechea da regista per tentare una difficile rimonta tra le prime 24. Diretta sull'app Prime Video alle 21 per tutti i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime