Offerta Tether per acquisto Juve, le news live

Juventus, Tether fa offerta a Exor: le news di oggi in diretta live
Tether ha presentato a Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili, il 65,4% del capitale sociale. La notizia trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Exor - secondo fonti vicine alla società riportate da ANSA - non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. Le news live
Come è composto l'azionariato Juventus
Tether possiede già l'11,5% delle azioni Juventus
"L’idea di entrare nel capitale della Juventus è nata qualche mese fa. Per portare una ventata d’aria fresca in questo settore e diversificare il nostro modello di business". E' con queste parole che il Ceo di Tether Paolo Ardoino in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' aveva commentato a febbraio del 2025 l'ingresso della società che emette Usdt, la stablecoin più utilizzata nel mondo delle criptovalute, nel capitale sociale della Juventus. A novembre del 2025, invece, Francesco Garino, espressione dell’azionista Tether che possiede una quota dell’11,5% del club bianconero, era entrato nel cda della Juventus segnando un altro passo avanti.
L'offerta di Tether e la posizione Exor: cosa sappiamo finora
Con Fabio Tavelli il punto sulla notizia della serata. Tether ha fatto un'offerta non vincolante per l'acquisto delle azioni di proprietà Exor. La holding presieduta da John Elkann ha smentito qualsiasi trattativa. Guarda il video
Exor: "Nessuna intenzione di vendere la Juventus"
Exor - secondo fonti vicine alla società - non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. La Juventus non è in vendita, hanno aggiunto le stesse fonti.
I termini dell'offerta di Tether
L'offerta vincolante decadrà automaticamente se Exor non farà pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. Tether spiega che se l'offerta sarà accettata da Exor ci sarà "la successiva negoziazione e stipula di un accordo definitivo di compravendita a condizioni che siano ritenute accettabili sia per Tether, sia per Exor. Il closing sarà soggetto alle autorizzazioni delle autorità competenti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge. L'offerta vincolante - spiega ancora Tether - è stata presentata allo scopo di dimostrare la forte convinzione di Tether nella possibilità di concludere un'operazione reciprocamente soddisfacente in uno spirito di collaborazione, che sarebbe nel migliore interesse della società e dei suoi stakeholder. Tether beneficia di un bilancio e di una posizione finanziaria solidi e intende finanziare l'operazione attraverso risorse proprie e, di conseguenza, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento." Tether precisa che l'offerta vincolante è stata trasmessa anche al consiglio di amministrazione della Juventus "per opportuna informazione e in uno spirito di trasparenza e correttezza".
Ardonio (Ceo Tether): "Proposta ufficiale a Juventus per acquisto quote"
La conferma dell'offerta da parte di Tether arriva dallo stesso Paolo Ardoino, Ceo della societò, che su X scrive: "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club."
Tether: offerta vincolante per l'intera quota Juventus
Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Theter detiene già l'11,527% del capitale sociale della Juventus. L'offerta è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Nel comunicato si sottolinea, se l'operazione andrà a buon fine, l'impegno a mettere a disposizione della società bianconera risorse per circa 1 miliardo "per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società