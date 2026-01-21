Offerte Sky
Champions LeagueGiornata 7 - mercoledì 21 gennaio 2026
Fine
Atalanta
Scamacca G. 16'Krstovic N. 88'
2 - 3
Athletic Bilbao
Guruzeta G. 58'Serrano N. 70'Navarro R. 74'
Atalanta
Scamacca G. 16'Krstovic N. 88'
2 - 3 Athletic Bilbao
Guruzeta G. 58'Serrano N. 70'Navarro R. 74'
Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: video, gol e highlights

Si allontana la possibilità di qualificazione diretta agli ottavi di finale per l’Atalanta (già aritmeticamente ai playoff) battuta in casa dall’Athletic 3-2 dopo un primo tempo chiuso in vantaggio e in controllo grazie alla rete di Scamacca. Palo colpito da De Ketelaere. Nella ripresa, blackout atalantino tra il 58’ e il 74’ e i baschi segnano a ripetizione con Guruzeta, Serrano e Navarro. Krstovic accoria all’88’ ma non basta

