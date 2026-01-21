Si allontana la possibilità di qualificazione diretta agli ottavi di finale per l’Atalanta (già aritmeticamente ai playoff) battuta in casa dall’Athletic 3-2 dopo un primo tempo chiuso in vantaggio e in controllo grazie alla rete di Scamacca. Palo colpito da De Ketelaere. Nella ripresa, blackout atalantino tra il 58’ e il 74’ e i baschi segnano a ripetizione con Guruzeta, Serrano e Navarro. Krstovic accoria all’88’ ma non basta

