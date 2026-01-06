Thuram e McKennie confezionano una vittoria che, per la Juve, vale aritmeticamente un posto almeno ai playoff. Battuto il Benfica di Mourinho, che aveva iniziato meglio la partita. La gara artita cambia con la mossa di Spalletti all'intervallo di accentrare McKennie: Thuram sblocca, poco dopo arriva il bis proprio di McKennie su assist di David. Nel finale brividi scongiurati dopo che Pavlidis scivola sul dischetto e spreca un rigore. Bianconeri al 15° posto, appena dietro l'Inter con gli stessi punti

