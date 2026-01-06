Offerte Sky
JUV2
BEN0
ATA2
ATH3
GAL1
ATM1
QAR3
FRA2
SLA2
BAR4
MAR0
LIV3
FCB2
SGI0
NEW3
PSV0
CHE1
PAF0
Champions LeagueGiornata 7 - mercoledì 21 gennaio 2026Giornata 7 - mer 21 gen
Fine
Juventus
Thuram K. 55'McKennie W. 64'
2 - 0
Benfica
Juventus
Thuram K. 55'McKennie W. 64'
2 - 0 Benfica
Juventus-Benfica 2-0: video, gol e highlights

Thuram e McKennie confezionano una vittoria che, per la Juve, vale aritmeticamente un posto almeno ai playoff. Battuto il Benfica di Mourinho, che aveva iniziato meglio la partita. La gara artita cambia con la mossa di Spalletti all'intervallo di accentrare McKennie: Thuram sblocca, poco dopo arriva il bis proprio di McKennie su assist di David. Nel finale brividi scongiurati dopo che Pavlidis scivola sul dischetto e spreca un rigore. Bianconeri al 15° posto, appena dietro l'Inter con gli stessi punti

