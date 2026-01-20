Offerte Sky
Champions LeagueGiornata 7 - martedì 20 gennaio 2026Giornata 7 - mar 20 gen
Fine
Copenaghen
Larsson J. 72'
1 - 1
Napoli
McTominay S. 39'
Copenaghen
Larsson J. 72'
1 - 1 Napoli
McTominay S. 39'
Copenaghen-Napoli 1-1: video, gol e highlights

Resta in bilico la qualificazione del Napoli ai playoff di Champions dopo il pareggio di Copenaghen. La squadra di Conte spreca la superiorità numerica (espulso Delaney per fallo su Lobotka) dopo aver trovato il vantaggio con McTominay di testa prima del break. Nella ripresa, il Napoli rallenta, il Copenaghen ci crede e trova il pari su rigore, ribattuto in rete, da parte di Larsson. Vano l’assedio finale del Napoli che deve accontentarsi del pari. Decisiva la sfida al Chelsea

