Champions LeagueGiornata 7 - martedì 20 gennaio 2026Giornata 7 - mar 20 gen
Fine
Inter
Sucic P. 18'
1 - 3
Arsenal
Gabriel Jesus 10', 31'Gyökeres V. 84'
Inter
Sucic P. 18'
1 - 3 Arsenal
Gabriel Jesus 10', 31'Gyökeres V. 84'
Inter-Arsenal 1-3: video, gol e highlights

Spettacolo a San Siro dove l’Arsenal vince con la doppietta di Gabriel Jesus e il sigillo finale di Gyokeres. Buona Inter a lunghi tratti: Sucic trova il pari provvisorio dopo la prima rete del brasiliano, poi i nerazzurri costruiscono anche diverse occasioni per ribaltarla. Di nuovo Gabriel Jesus fa 2-1 sugli sviluppi di un corner, nel finale Gyokeres la chiude. L’Arsenal resta primo in classifica, imbattuto; strada in salita per l'Inter per la qualificazione diretta agli ottavi

