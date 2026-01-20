Champions LeagueGiornata 7 - martedì 20 gennaio 2026Giornata 7 - mar 20 gen
Fine
1 - 3
1 - 3
Inter-Arsenal 1-3: video, gol e highlights
Spettacolo a San Siro dove l’Arsenal vince con la doppietta di Gabriel Jesus e il sigillo finale di Gyokeres. Buona Inter a lunghi tratti: Sucic trova il pari provvisorio dopo la prima rete del brasiliano, poi i nerazzurri costruiscono anche diverse occasioni per ribaltarla. Di nuovo Gabriel Jesus fa 2-1 sugli sviluppi di un corner, nel finale Gyokeres la chiude. L’Arsenal resta primo in classifica, imbattuto; strada in salita per l'Inter per la qualificazione diretta agli ottavi