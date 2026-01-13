L'Atalanta ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 4 partite di UEFA Champions League
Atalanta-Athletic Bilbao, il risultato in diretta LIVE
L'Atalanta ha l'opportunità di fare un passo netto in avanti verso la qualificazione agli ottavi. La squadra di Palladino affronta l'Athletic Bilbao. Scamacca riferimeto più avanzato con Zalewski e CDK alle spalle. Bernasconi a snistra. Valverde con Gorozabel più avanzato, Guruzeta riferimento centrale. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
20' - Dopo il gol segnato l'Atalanta ha ricominciato a guadagnare campo contro un Athletic che resta comunque ancora motlo chiudo aspettando un errore degli avversari
Gianluca Scamacca ha segnato il suo secondo gol in questa edizione di UEFA Champions League
Nicola Zalewski ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
16' - Atalanta in vantaggio: segna Scamacca
Fiammata dell'Atalanta che scuote la partita, gran palla di Zalewski a centro area per Scamacca che di testa batte Unai Simon
14' - Gara che continua a non accendersi con l'Athletic capace di chiudere tutte le linee di passaggio a un'Atalanta che sembra aver iniziato sottoritmo questa partita
10' - Gara adesso piuttosto bloccata con le due squadre che sono aggressive e in qualche modo si annullano a vicenda
1' - Parte subito forte l'Athletic con un cross da destra di Navarro per Guruzeta che non colpisce il pallone in maniera pulita e l'occasione sfuma
Atalanta-Athletic 0-0
Si parte a Bergamo
Quasi tutto pronto per Atalanta-Athletic Bilbao, squadre in campo e inno della Champions
Percassi: "Percorso in Champions finora straordinario"
"Il percorso fatto dall'Atalanta fino ad oggi in Champions è un qualcosa di straordinario, mentre in campionato ogni tanto abbiamo peccato. L'Athletic è la terza squadra in Spagna per numero di trofei, sono abituati a competere. L'Atalanta dovrà dare il meglio di sé per muovere la classifica. Il nostro obiettivo era cogliere un'opportunità che si è presentata con Raspadori, che seguivamo da tempo e che ci piaceva. Poi, per le uscite, vedremo gli ultimi giorni di mercato cosa può succedere".
Palladino: "Lookman? Se servirà lo butterò dentro"
"Ho tutti giocatori forti, stanno bene tutti e c'è grande entusiasmo e sintonia. Chiunque metto in campo, sa cosa fare e lavora per la squadra. Ho massima fiducia in tutti. Lookman? L'ho seguito da casa, facevamo il tifo per lui. Ieri è rientrato, ha fatto la rifinitura per la squadra. Sono contento che sia a disposizione, se c'è bisogno lo butteremo dentro"
L'Athletic Club è a quota cinque punti dopo due pareggi consecutivi per 0-0 nelle ultime due partite. In casa contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain alla sesta giornata, hanno mantenuto la porta inviolata contro una squadra che finora aveva segnato una media di oltre tre gol a partita in questa stagione
Raffaele Palladino, che ha sostituito Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta il 10 novembre, ha già ottenuto due vittorie in Champions League. Prima un trionfo per 3-0 in casa dell'Eintracht, seguito da un'altra impressionante vittoria in casa contro il Chelsea .
Ernesto Valverde è indissolubilmente legato all'Athletic Club. Da giocatore, ha collezionato 170 presenze e segnato 44 gol con la squadra. Dal 1997 al 2005, ha ricoperto diversi ruoli nel club: a partire dalle giovanili, poi come vice allenatore e infine come allenatore. Dopo periodi trascorsi altrove, Valverde è tornato a Bilbao dal 2013 al 2017, prima di vincere due titoli della Liga con il Barcellona. È tornato alla guida della squadra basca dal 2022.
La formazione dell'Atalanta in grafica
La formazione dell'Athletic in grafica
Athletic, le scelte di formazione
Valverde conferma come terminale offensivo Guruzeta mentre modifica la linea dei trequarti con l'avanzamento di Gorosabel a destra. In mezzo Gomez e a sinisrea Navarro. Anche in difesa spazio per Leuke
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino con Scamacca terminale offensivo e Zalewski con De Ketelaere alle spalle. Conferme per Bernasconi a sinistra, a destra gioca Zappacosta, Kossounou in difesa con Djimsiti e Kolasinac
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
ATHLETIC (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Adama; Rego, Jauregizar; Gorosabel, Gomez, Navarro; Guruzeta. All. Valverde
Statistiche e curiosità
L'Atalanta non ha vinto le ultime sette sfide contro squadre spagnole in tutte le competizioni (2 pareggi, 5 sconfitte); questa sarà la sua prima partita in assoluto contro l'Athletic Bilbao.
Athletic, solo una vittoria in trasferta con italiane
L'Athletic Bilbao ha vinto solo uno dei suoi 11 match giocati in trasferta contro squadre italiane in tutte le competizioni (4 pareggi, 6 sconfitte) e rimanendo senza successi nei sei match successivi alla vittoria per 2-1 contro la Sampdoria nella Coppa UEFA 1997/98.
Atalanta imbattuta nelle ultime cinque gare di Champions
Dopo aver perso 4-0 contro il PSG alla prima giornata di questa UEFA Champions League, l'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare (4 vittorie, 1 pareggio). I bergamaschi hanno subito solamente due reti in questo parziale e potrebbero vincere quattro match di fila per la prima volta dalla stagione 2019/20.
Athletic a secco nelle ultime tre gare di Champions
L'Athletic Bilbao non ha trovato la rete nelle ultime tre partite di UEFA Champions League, con le ultime due terminate 0-0. Inoltre, non ha mai segnato più di un gol nelle nove trasferte della competizione.
Solo lo Slavia ha segnato meno gol dell'Athletic
Solo lo Slavia Praga (due) ha segnato meno gol dell'Athletic Bilbao in questa UEFA Champions League (quattro), mentre solo il Pafos (11%) ha una percentuale realizzativa delle grandi occasioni inferiore rispetto a quella dei baschi (15% - due reti su 13).
Atalanta, in parità per il 61% del suo tempo totale in Champions
L'Atalanta è stata in parità per il 61% del suo tempo totale di gioco in questa UEFA Champions League; la percentuale più alta del torneo. Dall'altra parte, solo l'Ajax è stata in vantaggio per una percentuale inferiore (2%) del suo tempo di gioco rispetto all'Athletic Bilbao (4%) nelle prime sei giornate di questa stagione.
I numeri dell'Athletic in fase difensiva
L'Athletic Bilbao ha registrato 67 recuperi offensivi in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altra squadra nelle prime sei giornate. Tuttavia, i baschi non hanno ancora segnato da questa situazione di gioco nel torneo in corso
Solo una volta due successi di fila in casa in Champions per l'Atalanta
L'Atalanta ha rimontato e vinto contro il Chelsea per 2-1 nell'ultima partita casalinga di UEFA Champions League. Solo una volta i bergamaschi hanno vinto due gare interne di fila nella competizione, superando la Dinamo Zagabria (fase a gironi) e il Valencia (ottavi di finale) nel 2019/20.