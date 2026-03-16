Arsenal-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
All'Emirates l'Arsenal affronta il Bayer Leverkusen nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Dopo l'1-1 dell'andata, Arteta si affida sempre a Gyokeres in attacco con Saka, Eze e Trossard alle sue spalle. Fuori Timber, a destra gioca White. Nel Leverkusen Kofane vince il ballottaggio con Schick. Diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Terrier, Maza; Kofane. All. Hjulmand
in evidenza
L'Arsenal è imbattuto contro il Bayer Leverkusen in UEFA Champions League (1 vittoria, 2 pareggi), con l'unica vittoria ottenuta risalente all'unica occasione in cui ha ospitato la squadra tedesca: 4-1 ad Highbury nel febbraio 2002.
Le formazioni ufficiali
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Terrier, Maza; Kofane. All. Hjulmand
Chi vince affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Bodo/Glimt e Sporting CP.
Dentro l'Emirates Stadium
Un piccolo assaggio dentro lo stadio che ospiterà questa sera la sfida tra Arsenal e Bayer Leverkusen.
Si riparte dall'1-1 dell'andata. Al gol di Andrich per il Leverkusen, ha risposto il rigore di Havertz all'89'.
L'arrivo dell'Arsenal all'Emirates Stadium
Ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'Emirates Stadium si gioca Arsenal-Bayer Leverkusen. Segui la sfida, in programma alle ore 21, con il nostro liveblog.