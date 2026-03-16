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Champions LeagueOttavi - martedì 17 marzo 2026Ottavi - mar 17 marEmirates Stadium
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Arsenal-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

All'Emirates l'Arsenal affronta il Bayer Leverkusen nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Dopo l'1-1 dell'andata, Arteta si affida sempre a Gyokeres in attacco con Saka, Eze e Trossard alle sue spalle. Fuori Timber, a destra gioca White. Nel Leverkusen Kofane vince il ballottaggio con Schick. Diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

 

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Terrier, Maza; Kofane. All. Hjulmand 

in evidenza

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LIVE
statistiche

L'Arsenal è imbattuto contro il Bayer Leverkusen in UEFA Champions League (1 vittoria, 2 pareggi), con l'unica vittoria ottenuta risalente all'unica occasione in cui ha ospitato la squadra tedesca: 4-1 ad Highbury nel febbraio 2002.

Le formazioni ufficiali

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Terrier, Maza; Kofane. All. Hjulmand

Chi vince affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Bodo/Glimt e Sporting CP

Dentro l'Emirates Stadium

Un piccolo assaggio dentro lo stadio che ospiterà questa sera la sfida tra Arsenal e Bayer Leverkusen.

Dove vedere Arsenal-Bayer Leverkusen

Sarà possibile seguire Arsenal-Bayern Leverkusen in diretta suSky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Si riparte dall'1-1 dell'andata. Al gol di Andrich per il Leverkusen, ha risposto il rigore di Havertz all'89'.

L'arrivo dell'Arsenal all'Emirates Stadium

Ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'Emirates Stadium si gioca Arsenal-Bayer Leverkusen. Segui la sfida, in programma alle ore 21, con il nostro liveblog.