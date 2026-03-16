Man City-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta per 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid, il Manchester City è chiamato a una vera e propria impresa. Arbeloa schiera Vinicius e Brahim come tandem offensivo con Valverde e Arda Guler sugli esterni in un 4-4-2, Mbappé in panchina. Guardiola manda in campo Reijnders e davanti si affida al solito Haaland con Cherki e Doku. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Rúben Dias, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Haaland, Doku. All. Guardiola
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. All. Arbeloa
Le formazioni ufficiali
MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Rúben Dias, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Haaland, Doku. All. Guardiola
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. All. Arbelo
Statistiche e curiosità
Il Manchester City ha perso tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid (1 vittoria), lo stesso numero di sconfitte subite nei primi 12 incontri con i Blancos nella competizione (4 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte).
Il Real vuole eliminare il City per la quinta volta
Il Real Madrid punta a eliminare il Manchester City dalla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la quinta volta (dopo il 2015-16, 2021-22, 2023-24 e 2024-25); solo il Bayern Monaco è stato eliminato da una singola avversaria in più di cinque occasioni nella fase a eliminazione diretta della competizione (7 volte contro il Real Madrid).
Dal 2014-15, Guardiola non supera il turno dopo aver perso l'andata
Dopo i quarti di finale del 2014-15 con il Bayern Monaco (7-4 il punteggio complessivo vs Porto), Pep Guardiola non ha mai più visto la sua squadra superare un turno a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver perso la gara d'andata, non essendoci riuscito in ciascuna delle cinque occasioni successive, di cui tutte le tre affrontate con il Manchester City.
Real mai eliminato dopo aver vinto l'andata con 3 gol di scarto
Il Real Madrid ha vinto la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee con almeno 3 gol di scarto in 36 occasioni; nelle 35 situazioni del genere precedenti nessuna squadra è mai riuscita a eliminarlo nella gara di ritorno.
Guardiola rischia di non raggiungere i quarti per la 2^ volta di fila
L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, potrebbe non raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva (eliminato ai playoff nel 2024-25), dopo che nelle prime 15 edizioni da allenatore nella competizione era successo solo una volta (2016-17 con il Manchester City).
Arbeloa a caccia di un record sulla panchina del Real
Álvaro Arbeloa potrebbe diventare il primo allenatore del Real Madrid a vincere tutte le sue prime quattro gare nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League; al momento è già uno dei soli due allenatori, insieme a Carlo Ancelotti, ad aver vinto le prime tre.
Solo 8 tiri tentati dal City nel match d'andata
Il Manchester City ha tentato solo otto tiri e registrato un xG di 0.59 nella gara d'andata, entrambi record negativi per i Citizens in una partita di UEFA Champions League in questa stagione. Prima della scorsa settimana, il Real Madrid subiva in media 15 tiri e 1.51 xG contro nella competizione in questa stagione
I numeri di Federico Valverde nella gara d'andata
Oltre ad aver segnato tutti i tre gol della sua squadra nella vittoria per 3-0, Fede Valverde ha completato più dribbling (4), vinto più duelli (11) ed effettuato più contrasti (4) di qualsiasi altro giocatore del Real Madrid nella gara d'andata contro il Manchester City la scorsa settimana
Haaland, nessun tiro nel match d'andata
Erling Haaland non ha tentato alcun tiro nella gara d'andata contro il Real Madrid; è stata solo la seconda volta nella sua carriera in UEFA Champions League in cui gli è successo, dopo la sfida contro il Paris Saint-Germain con il Borussia Dortmund nel marzo 2020, e quindi è stata la prima volta in assoluto in 38 presenze nella competizione con il Man City
I numeri di Thiago Pitarch nella gara d'andata
Thiago Pitarch del Real Madrid - alla sua prima da titolare nella competizione - ha completato nella gara di andata tutti i 18 passaggi effettuati sotto alta pressione degli avversari contro il Manchester City. Tra i giocatori che hanno registrato il 100% in questo dato nelle gare d'andata degli ottavi di finale di questa stagione, nessuno ha tentato così tanti passaggi.