Dopo la sconfitta per 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid, il Manchester City è chiamato a una vera e propria impresa. Arbeloa schiera Vinicius e Brahim come tandem offensivo con Valverde e Arda Guler sugli esterni in un 4-4-2, Mbappé in panchina. Guardiola manda in campo Reijnders e davanti si affida al solito Haaland con Cherki e Doku. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD