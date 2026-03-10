Offerte Sky
Champions LeagueOttavi - martedì 10 marzo 2026Ottavi - mar 10 mar
Fine
Atalanta
Pasalic M. 90' + 3'
1 - 6
Bayern Monaco
Stanisic J. 12'Olise M. 22', 64'Gnabry S. 25'Jackson N. 52'Musiala J. 67'
Atalanta-Bayern Monaco 1-6: video, gol e highlights

Serata nerissima per l’Atalanta che già dopo i primi 90’ vede sfumare le possibilità di accesso ai quarti di Champions. Il Bayern domina alla New Balance Arena, vince 6-1 e mette l’ipoteca sul passaggio del turno. Atalanta travolta tra il 12’ e il 25’ dalle reti di Stanisic, Olise e Gnabry. A inizio ripresa, Palladino torna alla difesa a 3 ma la gara non cambia: il 4-0 porta la firma di Jackson, poi segna ancora Olise e la chiude Musiala. Nel recupero il gol atalantino di Pasalic

