Serata nerissima per l’Atalanta che già dopo i primi 90’ vede sfumare le possibilità di accesso ai quarti di Champions. Il Bayern domina alla New Balance Arena, vince 6-1 e mette l’ipoteca sul passaggio del turno. Atalanta travolta tra il 12’ e il 25’ dalle reti di Stanisic, Olise e Gnabry. A inizio ripresa, Palladino torna alla difesa a 3 ma la gara non cambia: il 4-0 porta la firma di Jackson, poi segna ancora Olise e la chiude Musiala. Nel recupero il gol atalantino di Pasalic

