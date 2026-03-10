Offerte Sky
Champions League
Ottavi - martedì 10 marzo 2026
Fine
Atletico Madrid
5 - 2
5 - 2
Tottenham
Porro P. 26'Solanke D. 76'
Atletico Madrid
Llorente M. 6'Griezmann A. 14'Alvarez J. 15', 55'Le Normand R. 22'
5 - 2 Tottenham
Porro P. 26'Solanke D. 76'
Atletico Madrid-Tottenham 5-2, gol e highlights: crollo Spurs nell'andata degli ottavi

L’Atletico Madrid dilaga e ipoteca il passaggio ai quarti dopo la gara d’andata. I primi 15’ sono un incubo per il Tottenham e per il portiere Kinsky in particolare: tre reti subite (da Llorente, Griezmann e Alvarez) con due papere clamorose, e cambio immediato con Vicario. L’Atletico trova anche il 4-0 con Le Normand, Richarlison accorcia, nella ripresa ancora Alvarez in contropiede e Solanke (su errore di Oblak) per il 5-2 finale. A Londra il 18 marzo servirà una vera impresa alla squadra di Tudor

