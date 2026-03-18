Grazie soprattutto a una ripresa devastante, il Barcellona travolge il Newcastle al Camp Nou e si assicura un posto ai quarti di Champions. Dopo l'1-1 all'andata, i blaugrana vanno in vantaggio due volte nel primo tempo con Raphinha e Bernal ma Elanga con una doppietta riesce a tenere a galla gli inglesi. Un rigore di Yamal prima dell'intervallo rompe l'equilibrio e nella ripresa i catalani dilagano andando in gol quattro volte con Lopez, Lewandowski (doppietta) e ancora Raphinha. Si fa male Tonali

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