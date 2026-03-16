L'Atalanta ha subito 10 gol nel primo tempo, in 12 partite, solo Qarabag (15) e il Chelsea (11) ne contano di più in questa edizione di Champions League
Bayern Monaco-Atalanta, il risultato in diretta LIVE
All'Allianz Arena si gioca il ritorno degli ottavi di Champions (6-1 per i tedeschi all'andata). Il primo tentativo è di Luis Diaz, poi si rendono pericolosi Guerreiro e Pavlovic. Al 25' la sblocca Kane su rigore. Diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass
Benoît Bastien ha fischiato 6 rigori, in 4 partite di questa Champions League, più di chiunque altro
La sblocca Kane su rigore
25' - Bayern Monaco in vantaggio! L'inglese non sbaglia dagli 11 metri: col destro spiazza il portiere. Il primo tentativo era stato parato da Sportiello che, però, si era mosso in anticipo
Calcio di rigore per il Bayern
23' - Sulla conclusione di Kane c'è un tocco di mano di Scalvini in area: l'arbitro Bastien va a rivedere all'on field review e decide di assegnare il tiro dal dischetto!
20' - Karl dalla lunga distanza va col mancino, ma colpisce male: palla lontanissima dalla porta
17' - Alla lista dei tentativi si aggiunge anche quello di Bischof che incrocia col destro, ma Sportiello blocca a terra
15' - Sportiello para su Pavlovic! Il tedesco riceve un appoggio corto in orizzontale di Kim e calcia forte dal limite, ma il portiere respinge
12' - Guerreiro pericoloso! Parte dal lato destro e si apparecchia il mancino in area dopo un doppio scambio, ma la sua conclusione rasoterra è debole e poco angolata: blocca il portiere
9' - Luis Diaz! Su una palla scodellata in mezzo, Hien fa un retropassaggio di testa ma il colombiano si intromette e conclude al volo, spedendo alto
8' - L'Atalanta gioca con coraggio e fa circolare la palla senza paura nella propria metà campo, prima di innescare le corsie laterali in fase offensiva
5' - Kane imbuca centralmente per Guerreiro che riesce a toccare e calciare in qualche modo in caduta, ma non preoccupa Sportiello
4' - Subito tanto possesso Bayern, ma l'Atalanta ha dimostrato di poter essere pericolosa in transizione, seppur in un'azione che si è poi sviluppata in fuorigioco
Inno della Champions, poi il sorteggio palla o campo tra i due capitani e il via al ritorno degli ottavi
Squadre in campo
In un'Allianz Arena, come sempre gremita, fanno il loro ingresso i giocatori di Bayern Monaco e Atalanta.
Bayern Monaco-Atalanta, arbitra Bastien
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Bastien (FRA)
- Assistenti: Zakrani (FRA) - Berthomieu (FRA)
- IV: Vernice (FRA)
- VAR: Dechepy (FRA)
- AVAR: Gillett (ENG)
Finali coppe europee: prezzi e info sui biglietti
L'Uefa ha aperto la vendita per assistere dal vivo alle finali di maggio delle coppe europee. Ai tifosi delle due finaliste e al pubblico neutrale saranno destinati la maggior parte dei biglietti. Quattro le fasce di prezzo, la 'Fans First' riservata ai tifosi delle due finaliste è la più economica (per la Champions costa 70 euro). Tutto quello che c'è da sapere.
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Bernasconi e Zappacosta verso il rinnovo
È fatta per un doppio rinnovo in casa Atalanta: firma vicino fino al 2030 per Bernasconi, prolungherà anche l'altro esterno.
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Gli highlights dell'andata
Il ranking per nazioni
Il martedì di Champions ha registrato lo scatto della Spagna che, dopo aver sorpassato la Germania, ha allungato al secondo posto che vale l'extra spot. Davanti sempre gli inglesi ormai aritmeticamente certi del primato, Italia ancora quarta.
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Il ranking Uefa per club
La partita di stasera tra Bayern e Atalanta può essere anche un'occasione per migliorare la propria posizione nel ranking.
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Chi passa sfida il Real Madrid
Si conosce già il nome dell'avversaria ai quarti di finale di Champions League per la vincente di Bayern-Atalanta.
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Palladino: "La partita di oggi è motivo di crescita"
Le parole dell'allenatore dell'Atalanta nel pre-partita: "Per noi è motivo d'orgoglio essere qui e ci confrontiamo contro una corazzata, una squadra che mi ha impressionato e penso è la più forte in Europa. Per noi è motivo di crescita e lo faremo anche per i tifosi, abbiamo avuto un'ottima reazione contro l'Inter. Anche oggi cercheremo di dare il massimo fino alla fine. Giocare contro queste squadre ti alza il livello, sotto tutti gli aspetti. Vogliamo continuare a crescere e anche in campionato proveremo a giocarcela fino alla fine: siamo un po' indietro, ma abbiamo ancora gli scontri diretti. C'è anche la Coppa Italia, ci sono tante partite fino al termine della stagione. Le nostre possibilità di passare il turno ce le volevamo giocare in casa, ma è davvero difficile affrontare il Bayern. Oggi cercheremo di stare un po' più bassi e fargli male in transizione"
In corso Barcellona-Newcastle
Il mercoledì di Champions si è aperto con il match del Camp Nou. Le due squadre sono in campo ora per il secondo tempo.
Barcellona Newcastle, formazioni ufficiali e risultato in diretta live | Sky SportVai al contenuto
Le scelte di Palladino
Ampio turnover per l'allenatore dei bergamaschi, a partire dalla porta dove c'è Sportiello. In attacco la scelta ricade su Scamacca, supportato da De Ketelaere e Sulemana. In difesa spazio a Kossounou.
Le scelte di Kompany
L'allenatore belga recupera Urbig tra i pali e ritrova dall'inizio Kane, mentre sono fuori Olise e Kimmich per squalifica. Nei tre dietro l'inglese gioca Guerreiro, nella difesa a 4 Stanisic e Bischof sono i terzini.
Formazioni ufficiali
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Guerreiro, Diaz; Kane. All. Kompany
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Palladino
I precedenti tra il Bayern Monaco e le italiane
Dopo che il Bayern Monaco ha perso 2-1 in casa contro l'Inter nei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione, i bavaresi potrebbero perdere due partite casalinghe consecutive contro squadre italiane in questa competizione solo per la seconda volta nel torneo, la prima tra ottobre 2002 e novembre 2004 contro Milan e Juventus in quel caso.
I precedenti tra l'Atalanta e le tedesche
L'Atalanta ha perso solo due delle sette trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), entrambe contro il Borussia Dortmund (febbraio 2018 e febbraio 2026). Questa sarà la sua prima trasferta contro il Bayern Monaco.
Una missione quasi impossibile per l'Atalanta
La sconfitta per 6-1 dell'Atalanta all'andata è stata la più pesante per una squadra italiana in una fase a eliminazione diretta della Champions League. Nella storia delle maggiori competizioni europee, nessuna squadra ha mai superato il turno dopo aver perso la gara d'andata di una fase a eliminazione diretta subendo 5 o più reti.
Il cammino dei tedeschi in Europa
Il Bayern Monaco ha vinto otto delle nove partite di Champions League in questa stagione, segnando 28 gol (3.1 a partita). L'unica eccezione è stata la sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal a novembre.
Atalanta, poche reti lontano da Bergamo
L'Atalanta ha segnato solo quattro gol in trasferta in Champions League in questa stagione, meno di qualsiasi altra tra le squadre negli ottavi di finale. In due di questi era stato coinvolto Ademola Lookman, che però ha lasciato la Dea per trasferirsi all'Atlético Madrid.
Come i bavaresi hanno colpito all'andata
Due dei gol del Bayern Monaco nella gara d'andata sono stati segnati in seguito a sequenze di almeno 10 passaggi su azione (il primo di Serge Gnabry e il secondo di Michael Olise); questa è stata la prima volta che i bavaresi sono riusciti a segnare almeno due gol in seguito a questo tipo di situazioni in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League dall'agosto 2020 contro il Barcellona (due in quel caso nei quarti di finale).
Nessuno decisivo sotto porta come Olise
Nessun giocatore del Bayern Monaco è stato coinvolto in più gol in Champions League in questa stagione di Michael Olise (otto – tre gol, cinque assist). Solo Hasan Salihamidzic (sei nel 2000-01) e Leroy Sané (sei nel 2021-22) hanno fornito più passaggi vincenti per la squadra tedesca in una singola edizione della competizione.
Pasalic è l'uomo Champions della Dea
Mario Pasalic è stato coinvolto in più gol di qualsiasi altro giocatore dell'Atalanta nella storia della Champions League (15 – 10 reti, cinque assist). I suoi tre gol in questa stagione sono il suo massimo in una singola edizione del torneo, a pari merito con il 2019-20 e il 2024-25.
Come gioca il Bayern
Il Bayern Monaco è l'unica squadra in questa Champions League con due centrocampisti che registrano in media 10 o più passaggi che rompono la linea avversaria ogni 90 minuti (minimo 500 disputati), ovvero Aleksandar Pavlovic (13.9) e Joshua Kimmich (13.8). Kimmich (20) e Pavlovic (13) sono anche i due giocatori ad aver realizzato il maggior numero di passaggi a rompere la linea avversaria nella gara d'andata di questa sfida tra Bayern e Atalanta.
La straordinaria Champions di Olise
Michael Olise ha prodotto il più alto dato in termini di xG in questa Champions League (12.9) ed in particolare tra i giocatori del Bayern Monaco è quello che è stato coinvolto in più sequenze terminate in gol nel torneo in corso (12).