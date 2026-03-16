Le parole dell'allenatore dell'Atalanta nel pre-partita: "Per noi è motivo d'orgoglio essere qui e ci confrontiamo contro una corazzata, una squadra che mi ha impressionato e penso è la più forte in Europa. Per noi è motivo di crescita e lo faremo anche per i tifosi, abbiamo avuto un'ottima reazione contro l'Inter. Anche oggi cercheremo di dare il massimo fino alla fine. Giocare contro queste squadre ti alza il livello, sotto tutti gli aspetti. Vogliamo continuare a crescere e anche in campionato proveremo a giocarcela fino alla fine: siamo un po' indietro, ma abbiamo ancora gli scontri diretti. C'è anche la Coppa Italia, ci sono tante partite fino al termine della stagione. Le nostre possibilità di passare il turno ce le volevamo giocare in casa, ma è davvero difficile affrontare il Bayern. Oggi cercheremo di stare un po' più bassi e fargli male in transizione"