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Barcellona-Newcastle, le pagelle del ritorno degli ottavi di Champions League

Champions League

Il Newcastle resta in partita solo per un tempo: nella ripresa il Barcellona è semplicemente devastante. I blaugrana chiudono il match sul 7-2 trascinati da un superlativo Raphinha. Tutti i voti di Stefano Borghi

BARCELLONA-NEWCASTLE: HIGHLIGHTS - TABELLONE

Pagelle
Barcellona
Joan García
voto 6
Joan García
Barcellona
Eric García
voto 5.5
Eric García
pubblicità
Barcellona
Pau Cubarsí
voto 6
Pau Cubarsí
Barcellona
Gerard Martín
voto 6
Gerard Martín
pubblicità
Barcellona
João Cancelo
voto 5.5
João Cancelo
Barcellona
Marc Bernal
voto 7
Marc Bernal
Barcellona
Pedri
voto 7
Pedri
Barcellona
Lamine Yamal
voto 7
Lamine Yamal
pubblicità
Barcellona
Fermín López
voto 7.5
Fermín López
mvp
Barcellona
Raphinha
voto 9
Raphinha
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Barcellona
Robert Lewandowski
voto 7.5
Robert Lewandowski
I subentrati
R.Araújo dal 21'
5.5
X.Espart dal 66'
6
D.Olmo dal 66'
6
F.Torres dal 61'
6
W.Szczesny dal 82'
S.V.
All. Flick 7.5
Newcastle
Aaron Ramsdale
voto 6
Aaron Ramsdale
Newcastle
Kieran Trippier
voto 5
Kieran Trippier
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Newcastle
Malick Thiaw
voto 4.5
Malick Thiaw
Newcastle
Dan Burn
voto 5
Dan Burn
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Newcastle
Lewis Hall
voto 6
Lewis Hall
Newcastle
Jacob Ramsey
voto 4.5
Jacob Ramsey
Newcastle
Sandro Tonali
voto 6
Sandro Tonali
Newcastle
Joelinton
voto 5.5
Joelinton
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Newcastle
Anthony Elanga
voto 7
Anthony Elanga
Newcastle
Anthony Gordon
voto 5
Anthony Gordon
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Newcastle
Harvey Barnes
voto 5.5
Harvey Barnes
I subentrati
5
J.Willock dal 55'
5.5
S.Botman dal 64'
S.V.
J.Murphy dal 64'
S.V.
W.Osula dal 81'
S.V.
All. Howe 6

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