Il Newcastle resta in partita solo per un tempo: nella ripresa il Barcellona è semplicemente devastante. I blaugrana chiudono il match sul 7-2 trascinati da un superlativo Raphinha. Tutti i voti di Stefano Borghi
Pagelle
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I subentrati
R.Araújo dal 21'
5.5
X.Espart dal 66'
6
D.Olmo dal 66'
6
F.Torres dal 61'
6
W.Szczesny dal 82'
S.V.
All. Flick 7.5
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I subentrati
T.Livramento dal 46'
5
J.Willock dal 55'
5.5
S.Botman dal 64'
S.V.
J.Murphy dal 64'
S.V.
W.Osula dal 81'
S.V.
All. Howe 6