Champions LeagueQuarti - martedì 14 aprile 2026Quarti - mar 14 apr
Fine
1 - 2Tot: 3-2
1 - 2
Atletico Madrid-Barcellona 1-2: video, gol e highlights
L’Atletico Madrid torna in semifinale di Champions League dopo 9 anni. Gara spettacolare al Metropolitano con il Barcellona che vince 2-1, ma non basta. Parte forte la squadra di Flick che in 24’ segna due reti (Yamal in avvio e poi Ferran Torres), ma subisce il gol di Lookman. Nella ripresa a Ferran Torres viene annullato un gol per fuorigioco, Garcia prende un rosso per fallo su Sorloth. L’Atletico difende bene negli ultimi minuti e passa il turno: Arsenal o Sporting in semifinale