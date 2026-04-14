Champions LeagueQuarti - martedì 14 aprile 2026Quarti - mar 14 apr
Fine
0 - 2Tot: 0-4
0 - 2
Liverpool-Psg 0-2: video, gol e highlights
Il Psg batte il Liverpool per 2-0 anche ad Anfield e conquista la qualificazione in semifinale di Champions League. Decisivo il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé, che al 72' con un bel sinistro al limite dell'area batte Mamardashvili per il vantaggio dei parigini. Nel recupero, il francese firma il raddoppio su assist di Barcola. In semifinale, la squadra di Luis Enrique affronterà una tra Bayern Monaco e Real Madrid