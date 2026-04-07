Champions LeagueQuarti - martedì 7 aprile 2026Quarti - mar 7 apr
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Real Madrid-Bayern Monaco 1-2: video, gol e highlights
Successo per il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Partita bellissima e ricca di emozioni al Bernabeu, vinta 2-1 dalla squadra di Kompany. Uno-due dei bavaresi tra fine primo tempo e inizio secondo: al 41' Luis Diaz sblocca il risultato, al 46' arriva il raddoppio di Kane. Al 74' il gol di Mbappé che lascia tutto in bilico per la gara di ritorno in programma a Monaco di Baviera tra 8 giorni