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Champions LeagueQuarti - martedì 7 aprile 2026Quarti - mar 7 apr
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Sporting CP
0 - 1
Arsenal
Havertz K. 90' + 1'
Sporting CP0 - 1 Arsenal
Havertz K. 90' + 1'
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Sporting-Arsenal 0-1: video, gol e highlights

Arteta indovina i cambi e i neo entrati Martinelli (assist) e Havertz (gol al 91') confezionano il successo dell'Arsenal sullo Sporting che sposta il pronostico della qualificazione alle semifinali di Champions a favore dei Gunners in vista del match dell'Emirates. Nell'1-0 di Lisbona, anche una traversa per parte nel primo tempo (Araujo e Madueke) e una rete annullata a Zubimendi nella ripresa per fuorigioco di Gyokeres

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