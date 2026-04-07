Arteta indovina i cambi e i neo entrati Martinelli (assist) e Havertz (gol al 91') confezionano il successo dell'Arsenal sullo Sporting che sposta il pronostico della qualificazione alle semifinali di Champions a favore dei Gunners in vista del match dell'Emirates. Nell'1-0 di Lisbona, anche una traversa per parte nel primo tempo (Araujo e Madueke) e una rete annullata a Zubimendi nella ripresa per fuorigioco di Gyokeres

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