Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Champions LeagueSemifinali - martedì 5 maggio 2026Semifinali - mar 5 magEmirates Stadium
Arsenal
21:00
Atletico Madrid
Arsenal21:00 Atletico Madrid
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Arsenal-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, con Arsenal e Atletico a caccia della finale di Champions. Arteta con Eze e Trossard sulla trequarti (assieme a Saka) alle spalle di Gyokeres. In difesa c'è Calafiori, a centrocampo Lewis-Skelly. Simeone recupera Julian Alvarez (accanto a Griezmann) e fa un solo cambio rispetto agli undici della sfida del Metropolitano: Le Normand per Cardoso. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta 

 

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. Simeone 

in evidenza

• Vuoi vedere le partite di Champions League? Su Sky hai 185 delle 203 partite a stagione in esclusiva

• Guarda Arsenal-Atletico Madrid su Sky o in streaming su NOW

LIVE

10 squadre di Premier nelle prossime Coppe?

La Premier League sta per scrivere un nuovo capitolo della sua storia europea.  In questa stagione ha già stabilito il record assoluto con 9 squadre  impegnate nelle competizioni continentali (il numero più alto mai  raggiunto da una singola federazione) ma nella prossima potrebbero diventare addirittura 10. Ecco come potrebbe accadere

Clamoroso: la Premier League potrebbe portare 10 squadre in Europa

Clamoroso: la Premier League potrebbe portare 10 squadre in Europa

Vai al contenuto

Arteta pronto a scrivere la storia

A confermare il peso storico della semifinale di Londra ci ha pensato Arteta, che l'ha definita "la partita più importante nella storia  di questo stadio. È un sogno fantastico, una notte speciale".

Arsenal: le scelte di Arteta

Rispetto all'andata cambia la trequarti. Con l’insostituibile Saka ci sono Eze e Trossard (al posto di Odegaard e Martinelli). Davanti Gyokeres. A centrocampo gioca Lewis-Skelly, c’è anche Calafiori titolare in difesa

  • ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

Atletico Madrid: le scelte di Simeone

Dopo le tante rotazioni fatte in campionato, Simeone ripropone un undici quasi identico a quello dell'andata: un solo cambio, con Le Normand in difesa che fa avanzare Llorente a centrocampo (e Cardoso fuori). In attacco Julian Alvarez è recuperato e regolarmente accanto a Griezmann in attacco

  • ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. Simeone

Si riparte da qui

Come si è arrivati a queste semifinali di Champions

Il tabellone della Champions: i risultati delle semifinali

Il tabellone della Champions: i risultati delle semifinali

Vai al contenuto
statistiche

L'Arsenal è imbattuto contro l'Atletico Madrid in Champions League, dopo aver vinto 4-0 all'Emirates e pareggiato 1-1 al  Riyadh Air Metropolitano Stadium in questa stagione. Solo altri due  allenatori sono rimasti imbattuti nelle loro prime tre sfide contro  Diego Simeone nella competizione: Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri (tre  ciascuno).

statistiche

Non avendo vinto nei due confronti stagionali contro l'Arsenal (1  pareggio, 1 sconfitta), l'Atletico Madrid potrebbe non ottenere alcun successo in almeno tre sfide stagionali contro una singola avversaria  per la prima volta dal 2022/23, contro il Real Madrid (1 pareggio, 2  sconfitte).

statistiche

L'Arsenal è  imbattuto nelle ultime otto gare contro squadre spagnole in Champions League (7 vittorie, 1 pareggio). Solo una squadra ha  registrato una striscia più lunga di partite senza sconfitte contro  avversarie spagnole nella competizione (dal 1992/93): il Chelsea, tra  marzo 2006 e aprile 2014 (16).

statistiche

L'Atletico Madrid ha perso sei delle ultime sette trasferte contro squadre inglesi in Champions League (1 vittoria), incluse tutte le ultime quattro. La  sconfitta all'Emirates Stadium di questa stagione (0-4 nell'ottobre  2025) rientra tra le loro sconfitte con il più ampio margine in Coppa  dei Campioni/Champions League, a pari merito con altri cinque ko con  quattro gol di scarto.

statistiche

Quando ha  evitato la sconfitta in trasferta nell'andata di un doppio confronto a  eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League, l'Arsenal ha  superato il turno in otto dei dieci precedenti, inclusi tutti gli  ultimi cinque. Solo contro il Benfica nel 1991/92 (ottavi di finale) e  il Chelsea nel 2003/04 (quarti di finale), il club londinese non è  riuscito a passare il turno in questo scenario.

statistiche

L'Arsenal punta  a raggiungere la sua prima finale di Champions League dal 2006;  nel caso ci riuscisse, si tratterebbe dell'attesa più lunga tra due  finali di Coppa dei Campioni/Champions League per una squadra nella  competizione dall'Atletico Madrid nel 2014 (40 anni), e la più lunga per  una formazione inglese dal Liverpool nel 2005 (20 anni anche in tal  caso).

statistiche

L'Atletico Madrid  potrebbe raggiungere la finale di Champions League per la terza  volta sotto la guida di Diego Simeone (dopo il 2014 e il 2016). Solo due  allenatori hanno raggiunto più finali nella competizione con lo stesso  club: Alex Ferguson con il Manchester United e Marcello Lippi con la  Juventus (quattro ciascuno).

statistiche

L'Arsenal ha  perso solo due delle ultime 23 partite di Champions League (17  vittorie, 4 pareggi), entrambe contro i campioni in carica del PSG  (entrambe le semifinali della scorsa stagione). I Gunners sono ancora  imbattuti nell'edizione attuale (13 gare - 10 vittorie, 3 pareggi) e  potrebbero arrivare a 14 partite consecutive senza sconfitta per la  prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.

statistiche

L'Arsenal ha una media di soli 0.65 gol subiti a partita sotto la guida di Mikel Arteta in Champions League (24 reti incassate in 37 gare). Si  tratta della media gol subiti più bassa per un allenatore con almeno 20  panchine nella competizione, seguita da quella di Frank Rijkaard  (0.68).

statistiche

Julián Álvarez dell'Atletico  Madrid ha una media di un gol o un assist ogni 80 minuti nella sua  carriera in Champions League (34 partecipazioni in 2710 minuti: 25  gol, 9 assist). Tra gli attaccanti con 20 o più coinvolgimenti in gol  nella competizione, solo Erling Haaland (74) vanta una media migliore.

statistiche

Oltre ad aver partecipato a 14 gol in 14 partite di Champions League in questa stagione (10 gol, 4 assist), Julián Álvarez dell'Atletico  Madrid guida la classifica in questa edizione per pressioni ad alta  intensità (899). L'argentino, infatti, è il giocatore che ha contribuito  alla percentuale maggiore di pressioni ad alta intensità della propria  squadra nella competizione in questa stagione (16.1% - 899 su 5573).

statistiche

Oltre ad aver completato il maggior numero di passaggi (83), Declan Rice dell'Arsenal  è stato il migliore nella gara di andata per line-breaking passes (12) e  movimenti palla al piede in avanti di almeno cinque metri (12). In particolare, Rice ha disputato due gare a eliminazione diretta con  almeno 10 line-breaking passes e almeno 10 movimenti palla al piede in  avanti in questa edizione (in trasferta contro Bayer Leverkusen e  Atletico Madrid); l'unico centrocampista con più gare collezionate del  genere nella fase a eliminazione diretta in questa stagione è Vitinha  (3).

statistiche

Basandosi sugli Expected Goals dei tiri subiti nello specchio (esclusi gli autogol), David Raya dell'Arsenal  ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in Champions League  dall'inizio della scorsa stagione (9.9: 13 gol subiti a fronte di 22.9  xGOT), oltre ad aver mantenuto la porta inviolata più volte di chiunque  altro nello stesso periodo (14).

statistiche

Antoine Griezmann potrebbe collezionare la sua 128^ e ultima presenza nelle  principali competizioni europee (attualmente è a 127); sarebbe il quarto  miglior giocatore francese in questa graduatoria, dietro solo a Karim Benzema (152), Thierry Henry (135) e Claude Makélélé (130). Griezmann è  inoltre uno dei soli quattro francesi con almeno 50 gol nelle principali  competizioni europee (50), insieme a Karim Benzema (90), Kylian Mbappé  (78) e Thierry Henry (58).

statistiche

Viktor Gyökeres dell'Arsenal  potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare in entrambe le  semifinali di Champions League con una squadra di Premier League,  dopo Sadio Mané con il Liverpool (2021/22 contro il Villarreal e 2017/18  contro la Roma) e Riyad Mahrez con il Manchester City (2020/21 contro  il PSG)