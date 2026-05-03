Oltre ad aver completato il maggior numero di passaggi (83), Declan Rice dell'Arsenal è stato il migliore nella gara di andata per line-breaking passes (12) e movimenti palla al piede in avanti di almeno cinque metri (12). In particolare, Rice ha disputato due gare a eliminazione diretta con almeno 10 line-breaking passes e almeno 10 movimenti palla al piede in avanti in questa edizione (in trasferta contro Bayer Leverkusen e Atletico Madrid); l'unico centrocampista con più gare collezionate del genere nella fase a eliminazione diretta in questa stagione è Vitinha (3).