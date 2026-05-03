Arsenal-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, con Arsenal e Atletico a caccia della finale di Champions. Arteta con Eze e Trossard sulla trequarti (assieme a Saka) alle spalle di Gyokeres. In difesa c'è Calafiori, a centrocampo Lewis-Skelly. Simeone recupera Julian Alvarez (accanto a Griezmann) e fa un solo cambio rispetto agli undici della sfida del Metropolitano: Le Normand per Cardoso. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. Simeone
in evidenza
10 squadre di Premier nelle prossime Coppe?
La Premier League sta per scrivere un nuovo capitolo della sua storia europea. In questa stagione ha già stabilito il record assoluto con 9 squadre impegnate nelle competizioni continentali (il numero più alto mai raggiunto da una singola federazione) ma nella prossima potrebbero diventare addirittura 10. Ecco come potrebbe accadere
Clamoroso: la Premier League potrebbe portare 10 squadre in EuropaVai al contenuto
Arteta pronto a scrivere la storia
A confermare il peso storico della semifinale di Londra ci ha pensato Arteta, che l'ha definita "la partita più importante nella storia di questo stadio. È un sogno fantastico, una notte speciale".
Arsenal: le scelte di Arteta
Rispetto all'andata cambia la trequarti. Con l’insostituibile Saka ci sono Eze e Trossard (al posto di Odegaard e Martinelli). Davanti Gyokeres. A centrocampo gioca Lewis-Skelly, c’è anche Calafiori titolare in difesa
- ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
Atletico Madrid: le scelte di Simeone
Dopo le tante rotazioni fatte in campionato, Simeone ripropone un undici quasi identico a quello dell'andata: un solo cambio, con Le Normand in difesa che fa avanzare Llorente a centrocampo (e Cardoso fuori). In attacco Julian Alvarez è recuperato e regolarmente accanto a Griezmann in attacco
- ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. Simeone
Si riparte da qui
Come si è arrivati a queste semifinali di Champions
Il tabellone della Champions: i risultati delle semifinaliVai al contenuto
L'Arsenal è imbattuto contro l'Atletico Madrid in Champions League, dopo aver vinto 4-0 all'Emirates e pareggiato 1-1 al Riyadh Air Metropolitano Stadium in questa stagione. Solo altri due allenatori sono rimasti imbattuti nelle loro prime tre sfide contro Diego Simeone nella competizione: Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri (tre ciascuno).
Non avendo vinto nei due confronti stagionali contro l'Arsenal (1 pareggio, 1 sconfitta), l'Atletico Madrid potrebbe non ottenere alcun successo in almeno tre sfide stagionali contro una singola avversaria per la prima volta dal 2022/23, contro il Real Madrid (1 pareggio, 2 sconfitte).
L'Arsenal è imbattuto nelle ultime otto gare contro squadre spagnole in Champions League (7 vittorie, 1 pareggio). Solo una squadra ha registrato una striscia più lunga di partite senza sconfitte contro avversarie spagnole nella competizione (dal 1992/93): il Chelsea, tra marzo 2006 e aprile 2014 (16).
L'Atletico Madrid ha perso sei delle ultime sette trasferte contro squadre inglesi in Champions League (1 vittoria), incluse tutte le ultime quattro. La sconfitta all'Emirates Stadium di questa stagione (0-4 nell'ottobre 2025) rientra tra le loro sconfitte con il più ampio margine in Coppa dei Campioni/Champions League, a pari merito con altri cinque ko con quattro gol di scarto.
Quando ha evitato la sconfitta in trasferta nell'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League, l'Arsenal ha superato il turno in otto dei dieci precedenti, inclusi tutti gli ultimi cinque. Solo contro il Benfica nel 1991/92 (ottavi di finale) e il Chelsea nel 2003/04 (quarti di finale), il club londinese non è riuscito a passare il turno in questo scenario.
L'Arsenal punta a raggiungere la sua prima finale di Champions League dal 2006; nel caso ci riuscisse, si tratterebbe dell'attesa più lunga tra due finali di Coppa dei Campioni/Champions League per una squadra nella competizione dall'Atletico Madrid nel 2014 (40 anni), e la più lunga per una formazione inglese dal Liverpool nel 2005 (20 anni anche in tal caso).
L'Atletico Madrid potrebbe raggiungere la finale di Champions League per la terza volta sotto la guida di Diego Simeone (dopo il 2014 e il 2016). Solo due allenatori hanno raggiunto più finali nella competizione con lo stesso club: Alex Ferguson con il Manchester United e Marcello Lippi con la Juventus (quattro ciascuno).
L'Arsenal ha perso solo due delle ultime 23 partite di Champions League (17 vittorie, 4 pareggi), entrambe contro i campioni in carica del PSG (entrambe le semifinali della scorsa stagione). I Gunners sono ancora imbattuti nell'edizione attuale (13 gare - 10 vittorie, 3 pareggi) e potrebbero arrivare a 14 partite consecutive senza sconfitta per la prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.
L'Arsenal ha una media di soli 0.65 gol subiti a partita sotto la guida di Mikel Arteta in Champions League (24 reti incassate in 37 gare). Si tratta della media gol subiti più bassa per un allenatore con almeno 20 panchine nella competizione, seguita da quella di Frank Rijkaard (0.68).
Julián Álvarez dell'Atletico Madrid ha una media di un gol o un assist ogni 80 minuti nella sua carriera in Champions League (34 partecipazioni in 2710 minuti: 25 gol, 9 assist). Tra gli attaccanti con 20 o più coinvolgimenti in gol nella competizione, solo Erling Haaland (74) vanta una media migliore.
Oltre ad aver partecipato a 14 gol in 14 partite di Champions League in questa stagione (10 gol, 4 assist), Julián Álvarez dell'Atletico Madrid guida la classifica in questa edizione per pressioni ad alta intensità (899). L'argentino, infatti, è il giocatore che ha contribuito alla percentuale maggiore di pressioni ad alta intensità della propria squadra nella competizione in questa stagione (16.1% - 899 su 5573).
Oltre ad aver completato il maggior numero di passaggi (83), Declan Rice dell'Arsenal è stato il migliore nella gara di andata per line-breaking passes (12) e movimenti palla al piede in avanti di almeno cinque metri (12). In particolare, Rice ha disputato due gare a eliminazione diretta con almeno 10 line-breaking passes e almeno 10 movimenti palla al piede in avanti in questa edizione (in trasferta contro Bayer Leverkusen e Atletico Madrid); l'unico centrocampista con più gare collezionate del genere nella fase a eliminazione diretta in questa stagione è Vitinha (3).
Basandosi sugli Expected Goals dei tiri subiti nello specchio (esclusi gli autogol), David Raya dell'Arsenal ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in Champions League dall'inizio della scorsa stagione (9.9: 13 gol subiti a fronte di 22.9 xGOT), oltre ad aver mantenuto la porta inviolata più volte di chiunque altro nello stesso periodo (14).
Antoine Griezmann potrebbe collezionare la sua 128^ e ultima presenza nelle principali competizioni europee (attualmente è a 127); sarebbe il quarto miglior giocatore francese in questa graduatoria, dietro solo a Karim Benzema (152), Thierry Henry (135) e Claude Makélélé (130). Griezmann è inoltre uno dei soli quattro francesi con almeno 50 gol nelle principali competizioni europee (50), insieme a Karim Benzema (90), Kylian Mbappé (78) e Thierry Henry (58).
Viktor Gyökeres dell'Arsenal potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare in entrambe le semifinali di Champions League con una squadra di Premier League, dopo Sadio Mané con il Liverpool (2021/22 contro il Villarreal e 2017/18 contro la Roma) e Riyad Mahrez con il Manchester City (2020/21 contro il PSG)