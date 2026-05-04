Premier League, 6 squadre in Champions e 10 qualificate in Europa? È possibile se...le combinazioni
Introduzione
La Premier League sta per scrivere un nuovo capitolo della sua storia europea. In questa stagione ha già stabilito il record assoluto con 9 squadre impegnate nelle competizioni continentali (il numero più alto mai raggiunto da una singola federazione) ma nella prossima potrebbero diventare addirittura 10.
A tre giornate dalla fine del campionato, cinque squadre sono quasi certe di andare in Champions League, ma gli scenari legati alle finali di FA Cup, Europa League e Conference League potrebbero cambiare tutto. In alcuni casi potrebbe qualificarsi per l'Europa addirittura l'ottava in classifica... Ma facciamo ordine: di seguito l'analisi della classifica attuale, tutte le combinazioni possibili e le squadre che sarebbero in questo momento qualificate per le competizioni europee.
Quello che devi sapere
La classifica di Premier dopo la 35^ giornata
- ARSENAL: 76 punti (+41) - aritmeticamente in Champions
- MANCHESTER CITY*: 71 punti (+37) - aritmeticamente in Champions
- MANCHESTER UNITED: 64 punti (+15) - aritmeticamente in Champions
- LIVERPOOL: 58 punti (+12)
- ASTON VILLA: 58 punti (+4)
- BOURNEMOUTH: 52 punti (+3)
- BRENTFORD: 51 punti (+6)
- BRIGHTON: 50 punti (+7)
- CHELSEA: 48 punti (+6)
- EVERTON: 48punti (0)
- FULHAM: 48 punti (-5)
- SUNDERLAND: 47 punti (-9)
- NEWCASTLE: 45 punti (-2)
* una partita in meno
Il punto sulla classifica a tre giornate dalla fine
A tre giornate dalla fine della Premier League, cinque squadre sono praticamente certe di disputare la prossima Champions League tramite il campionato: c'è già l'aritmetica per Arsenal, Manchester City e Manchester United mentre Liverpool e Aston Villa sono a un passo. Ma la bagarre è ancora apertissima su più fronti. In zona Europa il Bournemouth è sesto con 52 punti, solo uno in più del Brentford settimo e cinque sul Sunderland dodicesimo. Più lontane ma incredibilmente ancora in corsa altre 5 squadre...
Ma come potrebbero qualificarsi ben 10 squadre in Europa? Di seguito tutte le combinazioni e le possibili qualificate nelle varie competizioni
Una premessa importante: il ranking UEFA
L'Inghilterra è aritmeticamente certa di avere un posto extra nella prossima Champions League grazie al ranking UEFA. Questo significa che la quinta classificata in campionato, attualmente l'Aston Villa, accede direttamente alla Champions, e non all'Europa League come avverrà, per esempio, in Italia
Ma non solo... L'Aston Villa, che occupa appunto il posto extra garantito dal ranking, potrebbe andare in finale di Europa League (dovrà ribaltare giovedì 7 maggio l'1-0 della semifinale d'andata contro il Nottingham). E in caso di vittoria della competizione, attenzione agli scenari che potrebbero portare ben 6 squadre inglesi nella prossima Champions League
Sei squadre inglesi in Champions? È possibile se...
Lo scenario più probabile per vedere la sesta squadra inglese in Champions passa proprio dall'Europa League. Una squadra inglese (Aston Villa 0 Nottingham Forest) è già certa di raggiungere la finale di Istanbul il 20 maggio
- Se a vincere la competizione fosse il Forest (che ha vinto la semifinale d'andata 1-0), che è attualmente 16esimo - e quindi fuori dalla lotta per i posti in europa - diventerebbe la squadra di Vitor Pereira la sesta squadra inglese in Champions.
- Se invece vincesse l'Aston Villa e finisse il campionato al quinto posto (posizione che occupa attualmente) la Premier League avrebbe comunque sei rappresentanti nella massima competizione europea: il posto aggiuntivo andrebbe alla sesta classifica, attualmente il Bournemouth.
- Se l'Aston Villa vincesse l'Europa League e finisse anche tra le prime quattro in Premier, invece, il posto in Champions League riservato alla vincitrice dell'Europa League passerebbe alla squadra qualificata con il miglior coefficiente UEFA, che attutalmente sarebbe il Club Brugge.
- Ovviamente, se Aston Villa o Nottingham Forest non dovessero vincere la finale di Europa League, in Champions andrebbero solamente le prime cinque classificate in Premier
Quante squadre inglesi possono qualificarsi in Europa League?
La sesta classificata in Premier League accede direttamente all'Europa League, così come la vincitrice della FA Cup. Inoltre, se il Crystal Palace, che ha vinto la semifinale d'andata di Conference League contro lo Shakhtar Donetsk per 3-1, dovesse vincere il trofeo a Lipsia il 27 maggio, accederebbe direttamente all'Europa League della prossima stagione nonostante l'attuale 15esimo posto in campionato, portando a tre il numero di squadre inglesi nella competizione.
Attenzione però: se la vincitrice della finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City, in programma sabato 16 maggio, fosse già qualificata tramite il campionato (ovvero il City), il posto in Europa League slitterebbe alla squadra successiva in classifica. Ma vediamo più nel dettaglio cosa potrebbe accadere
Il fattore FA Cup: cosa cambia se vince il City o il Chelsea
La finale di FA Cup del 16 maggio potrebbe rimescolare le carte in modo significativo. Ecco cosa può accadere
- Se a vincere fosse il Manchester City, già qualificato tramite il campionato, il posto in Europa League riservato alla vincitrice della coppa semplicemente non verrebbe assegnato: la sesta classificata andrebbe in Europa League normalmente e la settima in Conference, senza nessuno scorrimento.
- Se a vincere fosse il Chelsea, attualmente nono e difficilmente in corsa per le prime sei, aggiungerebbe un posto in Europa League alla lista delle squadre inglesi in Europa: la catena per le altre resterebbe invariata, con la sesta in Europa League, la settima in Conference e il Chelsea in Europa League come vincitore della coppa.
L'ottava in classifica potrebbe qualificarsi in Conference
La squadra che si classificherà settima in campionato accede direttamente alla Conference League. Attualmente è il Brentford a occupare questa posizione, tallonato da Brighton a un punto e da un gruppo di squadre racchiuse in pochi punti.
Attenzione però: se l'Aston Villa vincesse l'Europa League finendo al quinto posto in campionato, le prime sei classificate andrebbero tutte in Champions League e la settima accedrebbe all'Europa League, con l'ottava che si ritroverebbe in Conference...
Nove squadre inglesi qualificate in Europa? Le combinazioni
Facciamo quindi un recap: come fanno a qualificarsi nove squadre inglesi in Europa?
- Il Crystal Palace dovrebbero vincere la Conference, qualificandosi direttamente in Europa League.
- Il Chelsea dovrebbe vincere la FA Cup e non arrivare tra le prime 6 in Premier
Sommando i cinque posti Champions tramite campionato, la sesta classificata direttamente in Europa League insieme a Chelsea (possibile vincitrice della FA Cup) e Crystal Palace (possibile vincitrice della Conferece), più la settima classificata in Conference League, si arriverebbe a nove squadre inglesi in Europa. Un numero già storico, eguagliato solo questa stagione.
Quindi, con queste combinazioni, ecco quale sarebbero le nove squadre (in questo momento) qualificate in Europa
- ARSENAL (in Champions League)
- MANCHESTER CITY (in Champions League)
- MANCHESTER UNITED (in Champions League)
- LIVERPOOL (in Champions League)
- ASTON VILLA (in Champions League)
- BOURNEMOUTH (in Europa League)
- CHELSEA (in Europa League in quanto vincitrice della FA Cup)
- CRYSTAL PALACE (in Europa League in quanto vincitrice della Conference)
- BRENTFORD (in Conference League)
Dieci squadre inglesi qualificate in Europa? Le combinazioni
Come fanno a qualificarsi dieci squadre inglesi in Europa?
- L'Aston Villa dovrebbe vincere l'Europa League e arriva quinta o il Nottingham Forest vince l'Europa League
- Il Crystal Palace dovrebbero vincere la Conference, qualificandosi direttamente in Europa League.
- Il Chelsea dovrebbe vincere la FA Cup e non arrivare tra le prime 6 in Premier
Se tutto si incastra, la Premier League avrebbe sei squadre in Champions League, tre in Europa League ovvero la sesta o settima classificata, vincitrice FA Cup e vincitrice Conference, e una in Conference League, la settima o ottava classificata. Dieci squadre inglesi in Europa nella stessa stagione: uno scenario che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrato fantascienza.
Quindi, con queste combinazioni, ecco quale sarebbero le dieci squadre (in questo momento) qualificate in Europa
Se il Nottingham Forest dovesse vincere l'Europa League
- ARSENAL (in Champions League)
- MANCHESTER CITY (in Champions League)
- MANCHESTER UNITED (in Champions League)
- LIVERPOOL (in Champions League)
- ASTON VILLA (in Champions League)
- NOTTINGHAM FOREST (in Champions League in quanto vincitrice dell'Europa League)
- BOURNEMOUTH (in Europa League)
- CHELSEA (in Europa League in quanto vincitrice della FA Cup)
- CRYSTAL PALACE (in Europa League in quanto vincitrice della Conference)
- BRENTFORD (in Conference League)
Se a vincere l'Europa League fosse l'Aston Villa
- ARSENAL (in Champions League)
- MANCHESTER CITY (in Champions League)
- MANCHESTER UNITED (in Champions League)
- LIVERPOOL (in Champions League)
- ASTON VILLA (in Champions League in quanto vincitrice dell'Europa League)
- BOURNEMOUTH (in Champions League)
- BRENTFORD (in Europa League)
- CHELSEA (in Europa League in quanto vincitrice della FA Cup)
- CRYSTAL PALACE (in Europa League in quanto vincitrice della Conference)
- BRIGHTON (in Conference League)
Il finale di stagione in diretta su Sky
Scopriremo quante squadre inglesi si qualificheranno in Europa nelle prossime settimane: ecco gli appuntamenti da non perdere
- Premier League: le ultime tre giornate in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Chelsea-Manchester City, finale di FA Cup: il 16 maggio a Wembley Il vincitore si qualifica direttamente per l'Europa League.
- Europa League: il ritorno delle semifinali giovedì 7 maggio e la finale il 20 maggio a Istanbul in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Conference League: il ritorno delle semifinali giovedì 7 maggio e la finale il 27 maggio a Lipsia in diretta su Sky e in streaming su NOW
E questo è solo l'inizio della grande estate italiana di Sky Sport...