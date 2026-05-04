A tre giornate dalla fine della Premier League, cinque squadre sono praticamente certe di disputare la prossima Champions League tramite il campionato: c'è già l'aritmetica per Arsenal, Manchester City e Manchester United mentre Liverpool e Aston Villa sono a un passo. Ma la bagarre è ancora apertissima su più fronti. In zona Europa il Bournemouth è sesto con 52 punti, solo uno in più del Brentford settimo e cinque sul Sunderland dodicesimo. Più lontane ma incredibilmente ancora in corsa altre 5 squadre...

Ma come potrebbero qualificarsi ben 10 squadre in Europa? Di seguito tutte le combinazioni e le possibili qualificate nelle varie competizioni