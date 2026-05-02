La coppia del Bayern Monaco formata da Joshua Kimmich e Aleksander Pavlovic ha registrato 24 line breaking passes nella gara della scorsa settimana, più dei quattro centrocampisti del Paris Saint-Germain scesi in campo (17 in totale, tra Vitinha, Neves, Zaïre-Emery e Ruiz). È stata l'unica volta in questa stagione in cui un centrocampista avversario del PSG ha effettuato più line-breaking passes di Vitinha (7) in un match, con Kimmich (14) e Pavlovic (10) che hanno entrambi fatto meglio