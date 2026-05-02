Per il Paris, questa serata segna il ritorno alla Fußball Arena München, dove ha fatto la storia con la vittoria per 5-0 in finale contro l'Inter la scorsa stagione.
Bayern Monaco-Psg, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la spettacolare gara di andata del Parco dei Principi terminata 5-4 in favore del Paris Saint Germain, all'Allianz Arena si decide la seconda finalista di Champions League. Luis Enrique con Zaire Emery al posto di Hakimi. Kompany con Laimer al posto di Davies. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
Nel 2020, il Bayern guidato da Hansi Flick ha sconfitto il Lione per 3-0 in una semifinale a gara unica in Portogallo, grazie a una doppietta di Serge Gnabry e a una rete nel finale di Robert Lewandowski, prima che Kingsley Coman segnasse un gol memorabile e decisivo per la vittoria contro la sua squadra d'infanzia, il Paris, in finale.
Harry Kane è il primo giocatore inglese ad aver segnato in sei partite consecutive della UEFA Champions League
Champions League 2026-2027, le squadre qualificate
L'edizione attuale della Champions League è arrivata al momento clou, ma si pensa già alla prossima. Quali sono le squadre che hanno già staccato il pass per il 2026/27? Ecco le squadre qualificate finora e le proiezioni su chi potrebbero essere le altre partecipanti secondo le classifiche attuali
Le squadre già qualificate alla prossima Champions e la situazione ad oggiVai al contenuto
Bayern-Psg, Luis Enrique: "Aspettiamoci una partita diversa dall'andata"
Dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata, l'allenatore del Psg ha parlato così alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco: "Sarà una partita molto diversa dall’andata, ma di certo non meno interessante. Una sfida di altissimo livello tra due squadre, tra le migliori d'Europa senza alcun dubbio. Non abbiamo bisogno di una motivazione ulteriore, siamo già al 100% ed essere al 125% potrebbe non essere una cosa buona… Io mi aspetto di vedere una motivazione perfetta. Abbiamo un bel ricordo ogni volta che veniamo qui, tornare a Monaco è sempre un vero piacere"
Luis Enrique: 'Aspettiamoci una partita diversa dall'andata'Vai al contenuto
Bayern, una patch sull'orecchio per monitorare i livelli dei giocatori
L'ultima trovata in casa Bayern sono delle patch sull'orecchio di ogni giocatore che prelevano una piccola quantità di sangue. L'obiettivo è svolgere un'analisi appena finito l'allenamento per avere risultati in tempo reale dei livelli dei giocatori. Una novità introdotta dallo staff medico su richiesta dello stesso Kompany
Bayern, una patch sull'orecchio per monitorare i livelli dei giocatoriVai al contenuto
Il tabellone della Champions League
Dopo 20 anni l'Arsenal torna in finale di Champions: eliminato l'Atletico Madrid di Simeone, ora i Gunners attendono la vincente dell'altra semifinale, tra Psg e Bayern Monaco: il ritorno mercoledì 6 maggio, dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata che lascia tutto aperto. Qui tabellone, risultati e date dei prossimi appuntamenti
L'Arsenal aspetta l'altra finalista: data e orario (inedito) della finale di ChampionsVai al contenuto
Così la prima semifinale di Champions
Un gol di Saka poco prima dell'intervallo basta all'Arsenal per battere l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno, dopo l'1-1 dell'andata a Madrid. I Gunners tornano in finale di Champions dopo 20 anni: a Budapest, il 30 maggio, affronteranno Psg o Bayern Monaco
Gli highlights di Arsenal-Atletico Madrid 1-0Vai al contenuto
Il Paris non ha mai pareggiato 0-0 nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, con tutte le 63 partite disputate che hanno visto almeno un gol.
Il 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell'andata è stata la semifinale di Coppa dei Campioni/UCL con più gol segnati dal 6-3 dell'Eintracht Francoforte contro i Rangers nella stagione 1959-60. Considerando gare di andata e ritorno, il record di gol in una semifinale nelle principali competizioni europee appartiene proprio a quel confronto tra Francoforte e Rangers (16), terminato 12-4 in aggregato per la squadra tedesca.
L'arrivo dei giocatori del Psg
L'arrivo dei giocatori del Bayern
La formazione del Bayern in grafica
Nella storia della UEFA Champions League, solo una squadra ha segnato cinque gol in una partita a eliminazione diretta venendo poi eliminata nel doppio confronto: il Manchester City contro il Monaco negli ottavi di finale della stagione 2016-17 (5-3 all'andata, 1-3 al ritorno, eliminazione per la regola dei gol in trasferta)
La formazione del Psg in grafica
Psg, le scelte di formazione
Luis Henrique deve rinunciare ad Hakimi e al suo posto gioca Zaire Emery. A centrocampo torna Fabian Ruiz a far coppia con Vitinha. Dembelé riferimento più avanzato con Kvaratskhelia e Doué ai lati
Bayern Monaco, le scelte di formazione
Kompany deve rinunciare a Davies, schiera a sinistra Laimer e a destra Stanisic. Per il resto formazione tipo confermata con Kane riferimento più avanzato e trio di trequartisti composto da Olise, Musiala e Luis Diaz
Sebbene il Bayern Monaco abbia ribaltato uno svantaggio nella gara di andata in quattro delle 16 occasioni precedenti in UEFA Champions League (dal 1992-93), ciò è avvenuto solo negli ottavi (tre volte) e nei quarti di finale (una volta). In cinque precedenti semifinali in cui ha perso l'andata, il club bavarese è sempre stato eliminato.
Le formazioni ufficiali
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
L'Allianz Arena, scenario della semifinale di ritorno
Statistiche e curiosità
Il Paris Saint-Germain ha perso più partite in trasferta contro il Bayern Monaco (5) che contro qualsiasi altro avversario in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Tra le squadre affrontate più di una volta fuori casa nelle due competizioni, solo contro Manchester City (100% - 3/3) e Real Madrid (75% -3/4) il club parigino ha una percentuale di sconfitte superiore rispetto a quella contro il Bayern (71% -5/7)
Psg e Bayern, squadre con i migliori attacchi di questa Champions
Le due squadre con il miglior attacco in questa edizione di UEFA Champions League sono il Paris Saint Germain (43 gol) e il Bayern Monaco (42). Il record di gol segnati in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UCL (dal 1955) appartiene al Barcellona, con 45 reti nel 1999-2000.
Il Bayern punta alla dodicesima finale di Champions
Solo il Real Madrid (18) ha raggiunto più finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League del Bayern Monaco, che punta alla sua dodicesima finale (attualmente è a quota 11, a pari merito con il Milan). Il Paris Saint-Germain, invece, potrebbe diventare la squadra francese con più presenze in finale (3) in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, superando il Marsiglia e il Reims (2 a testa).
Le 'concessioni' del Psg agli avversari
Il Paris Saint-Germain ha concesso 50 o più palle giocate nella propria area in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League (50 per il Liverpool, 52 per il Bayern Monaco); nelle prime 13 gare stagionali, la media dei tocchi concessi agli avversari nell'area del PSG era di appena 17.
Bayern, 20 gol segnati in 5 gare a eliminazione diretta
Il Bayern Monaco ha segnato 20 gol in cinque partite a eliminazione diretta nella UEFA Champions League 2025-26, con una media di quattro gol a partita che è la più alta di sempre in questa fase dal 1992-93. Il Paris Saint-Germain, invece, ha realizzato 22 reti in sette gare e solo il PSG stesso ha fatto meglio in una singola fase a eliminazione diretta in una stagione (24 gol nel 2024-25).
Il tempo totale di gioco effettivo all'andata
Il 24.2% del tempo totale di gioco effettivo perso nell'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è stato dovuto alle attese per la ripresa del gioco dopo i gol; si tratta della percentuale più alta in una partita di UEFA Champions League in questa stagione.
I movimenti offensivi del Bayern nella gara d'andata
I giocatori del Bayern Monaco hanno effettuato 40 movimenti senza palla in avanti nella gara d'andata contro il Paris Saint-Germain, il dato più alto per il club bavarese in questa UEFA Champions League. Undici di questi movimenti sono stati compiuti dal centrocampista Aleksander Pavlovic, record per un giocatore del Bayern in una singola partita in questa edizione.
Kvara ha partecipato a 15 gol in questa Champions League
Khvicha Kvaratskhelia ha partecipato a 15 gol in questa UEFA Champions League (10 gol, 5 assist), record per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola stagione. Ha inoltre segnato sette gol nella fase a eliminazione diretta e solo tre giocatori hanno fatto meglio in una singola stagione con un club: Cristiano Ronaldo nel 2013-14 (8) e 2016-17 (10), Lionel Messi nel 2011-12 (8) e Karim Benzema nel 2021-22 (10).
Kane, 13 gol con il Bayern in questa edizione di Champions
Harry Kane ha segnato 13 gol in UEFA Champions League con il Bayern Monaco in questa stagione, a sole due lunghezze dal record di gol in una stagione in una grande competizione europea per il club, stabilito da Jürgen Klinsmann nella Coppa UEFA 1995-96 (15) e eguagliato da Robert Lewandowski nella Champions League 2019-20 (15). Kane ha inoltre segnato in ciascuna delle ultime sei presenze nella competizione, la striscia più lunga di sempre per un giocatore inglese in Coppa dei Campioni/UCL (dal 1955).
I numeri di Kvaratskhelia con il Psg
Dall'introduzione degli ottavi di finale nel 2003-04, Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain è diventato il quarto giocatore a segnare o fornire un assist in sei presenze consecutive nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League in una singola stagione, dopo Kaká nel 2006-07 con il Milan, Edin Dzeko nel 2017-18 con la Roma e Ousmane Dembélé nel 2024-25 con il PSG. Nessuno di loro è riuscito ad arrivare a sette gare di fila.
I numeri sui passaggi di Kimmich e Pavlovic
La coppia del Bayern Monaco formata da Joshua Kimmich e Aleksander Pavlovic ha registrato 24 line breaking passes nella gara della scorsa settimana, più dei quattro centrocampisti del Paris Saint-Germain scesi in campo (17 in totale, tra Vitinha, Neves, Zaïre-Emery e Ruiz). È stata l'unica volta in questa stagione in cui un centrocampista avversario del PSG ha effettuato più line-breaking passes di Vitinha (7) in un match, con Kimmich (14) e Pavlovic (10) che hanno entrambi fatto meglio
Doué coinvolto in 13 gol nella fase a eliminazione diretta di Champions
Tredici dei 17 coinvolgimenti in gol di Désiré Doué in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain sono arrivati nella fase a eliminazione diretta (7 gol, 6 assist). Nessun altro giocatore ha raggiunto la doppia cifra tra gol e assist fuori dalla fase a gironi prima di compiere 21 anni; inoltre, tra i giocatori con almeno 500 minuti giocati nella fase a eliminazione diretta, solo Raphinha (ogni 59 minuti) e Ivica Olic (63 minuti) hanno una media di partecipazione al gol più alta di Doué (72 minuti).