L'edizione attuale della Champions League è arrivata al momento clou, ma si pensa già alla prossima. Quali sono le squadre che hanno già staccato il pass per il 2026/27? Ecco le squadre qualificate (finora) e le proiezioni su chi potrebbero essere le altre partecipanti secondo le classifiche attuali
- Confermato il formato delle 36 squadre inserite in un unico girone
- Le squadre partecipanti saranno divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia
- Le fasce saranno determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per la vincitrice della Champions, inserita direttamente nella prima fascia
- ARSENAL (Inghilterra)
- BARCELLONA (Spagna)
- REAL MADRID (Spagna)
- BAYERN MONACO (Germania)
- PSV EINDHOVEN (Olanda)
- Inter
- Napoli
- Milan
- Juventus
La classifica provvisoria:
- Inter: 75 punti
- Napoli: 66 pt
- Milan: 63 pt
- Juventus: 60 pt
- Como: 58 pt
- Roma: 57 pt
- Arsenal
- Manchester City
- Manchester United
- Aston Villa
- Liverpool *
La classifica provvisoria:
- Arsenal: 70 punti - GIÀ QUALIFICATA ARITMETICAMENTE
- Manchester City: 64 pt
- Manchester United: 55 pt
- Aston Villa: 55 pt
- Liverpool: 52 pt
- Chelsea: 48 pt
- Brentford: 47 pt
- Everton: 47 pt
- Barcellona
- Real Madrid
- Villarreal
- Atletico Madrid
La classifica provvisoria:
- Barcellona: 79 punti - GIÀ QUALIFICATA ARITMETICAMENTE
- Real Madrid: 70 pt - GIÀ QUALIFICATA ARITMETICAMENTE
- Villarreal: 61 pt
- Atletico Madrid: 57 pt
- Betis: 46 pt
- Bayern Monaco
- Borussia Dortmund
- Stoccarda
- Lipsia
La classifica provvisoria:
- Bayern Monaco: 76 punti - GIÀ QUALIFICATA ARITMETICAMENTE
- Borussia Dortmund: 64 pt
- Stoccarda: 56 pt
- Lipsia: 56 pt
- Bayer Leverkusen: 52 pt
- Hoffenheim: 51 pt
- Psg
- Lens
- Lille
La classifica provvisoria:
- Psg: 63 punti
- Lens: 59 pt
- Lille: 53 pt
- Marsiglia: 52 pt
- Lione: 51 pt
- Rennes: 50 pt
- Monaco: 49 pt
- Porto (1^ in classifica nel campionato portoghese)
- Union Saint-Gilloise (1^ in classifica nel campionato belga)
- Slavia Praga (1^ in classifica nel campionato ceco)
- Galatasaray (1^ in classifica nel campionato turco)
- Feyenoord (2^ in classifica nel campionato olandese)
- Viking (Norvegia)
- Mjällby (Svezia)
- Bodo/Glimt (Norvegia)
- Shamrock Rovers (Irlanda)
- Vikingur Reykjavik (Islanda)
- Riga (Lettonia)
- KuPS (Finlandia)
- Kairat (Kazakistan)
- KÍ (Isole Far Oer)
- Kauno Zalgiris (Lituania)
- Flora Tallinn (Estonia)
- The New Saints (Galles)
- Iberia 1999 (Georgia)
- ML Vitebsk (Bielorussia)