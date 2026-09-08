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Champions LeagueGiornata 1 - martedì 8 settembre 2026Giornata 1 - mar 8 set
Fine
Porto
0 - 2
Man. City
Haaland E. 47', 90' + 1'
Porto0 - 2 Man. City
Haaland E. 47', 90' + 1'
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Porto-Manchester City 0-2: video, gol e highlights

Enzo Maresca si aggiudica la sfida tutta italiana contro Francesco Farioli. Il City inizia bene il cammino in Champions battendo al Do Dragao il Porto grazie a una doppietta di Haaland. I Citizens alzano il ritmo nella seconda parte del primo tempo e Diogo Costa salva su Foden, Haaland e Cherki ma non può nulla a inizio ripresa sul colpo di testa del norvegese. Il Porto prova a reagire, Donnarumma rischia qualcosa e sempre Haaland la chiude nel finale

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