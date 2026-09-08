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Champions LeagueGiornata 1 - martedì 8 settembre 2026Giornata 1 - mar 8 set
Fine
Real Madrid
Mbappé K. 14'Valverde F. 23'
2 - 1
Inter
C.Augusto 77'
Real Madrid
Mbappé K. 14'Valverde F. 23'
2 - 1 Inter
C.Augusto 77'
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Real Madrid-Inter 2-1: video, gol e highlights

L'Inter parte con una sconfitta in Champions: contro il Real dell'ex Mourinho sono fatali due errori nel primo tempo, con Jones che spiana la strada a Mbappé e con Martinez che regala il 2-0 a Valverde nel tentativo di dribblarlo davanti alla sua porta. La reazione interista porta al gol di Carlos Augusto nella ripresa, ma il Real si divora una serie di occasioni incredibili

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