Champions LeagueGiornata 1 - martedì 8 settembre 2026Giornata 1 - mar 8 set
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Real Madrid-Inter 2-1: video, gol e highlights
L'Inter parte con una sconfitta in Champions: contro il Real dell'ex Mourinho sono fatali due errori nel primo tempo, con Jones che spiana la strada a Mbappé e con Martinez che regala il 2-0 a Valverde nel tentativo di dribblarlo davanti alla sua porta. La reazione interista porta al gol di Carlos Augusto nella ripresa, ma il Real si divora una serie di occasioni incredibili