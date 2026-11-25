Champions LeagueGiornata 5 - mercoledì 25 novembre 2026Giornata 5 - mer 25 nov
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Sabah-Barcellona 1-4: video, gol e highlights
Anche senza Yamal, il Barcellona cala il poker in Champions e batte 4-1 il Sabah. Dopo un primo tempo equilibrato, i blaugrana sbloccano il risultato al 31' con Gordon. Nella ripresa arriva la doppietta dell'attaccante inglese e poi le reti di Adeyemi e Gabriel Jesus. Al 63' Mickels accorcia le distanze per il Sabah ma non basta per riaprire la partita. La squadra di Flick sale così a 12 punti dopo le prime 5 partite