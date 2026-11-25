Nelle prime quattro giornate di questa UEFA Champions League, la Roma è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (8). Inoltre, dalla stagione 2019/20, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è l'allenatore con il maggior numero di sconfitte in Champions League in partite in cui la sua squadra aveva segnato il primo gol (6).