La Roma cercherà di fermare un Paris che ha segnato in ciascuna delle ultime 35 partite casalinghe disputate nella fase campionato o nella fase a gironi di questa competizione
Psg-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Trasferta difficile per la Roma che affronta il Psg con l'obiettivo di portare a casa un risultato e continuare a sperare nel passaggio del turno. Gasp sceglie Castro al posto di Malen. Gioca anche Pisilli. Luis Enrique schira Mayulu al posto di Dembelé con Akliouche e Ferran Torres. Diretta alle 21.00 sull'app Prime Video (disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass) per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. All. Luis Enrique
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Castro. All. Gasperini
La formazione della Roma in grafica
La formazione del Psg in grafica
Psg, le scelte di formazione
Luis Enrique lascia in panchina Dembelé e gioca Ferran Torres al centro dell'attacco con Akliouche e Mayulu ai lati. Zabarnyi prende il posto di Marquinhos con Pacho, a centrocampo Vitinha insieme a Fabian Ruiz e Joao Neves
Nessuna squadra ha segnato più gol del Paris Saint-Germain nella fase campionato di questa stagione: i loro 20 gol finora realizzati rappresentano infatti il record per una squadra nelle prime quattro partite della fase campionato o della fase a gironi.
Roma, le scelte di formazione
Gasperini lascia a riposo Malen e schiera Castro al centro dell'attacco con alle spalle Pisilli e Soulé. A centrocampo De Roon preferito a Cristante con Koné. A sinistra c'è Wesley, a destra Molina
La Roma punta a prolungare la sua striscia di vittorie contro squadre francesi in questa competizione, che attualmente vanta quattro incontri senza sconfitte, di cui le ultime tre vinte dai giallorossi. Questa serie positiva include la vittoria in trasferta contro il Lione negli ottavi di finale dell'edizione 2006/07, quando Francesco Totti aprì le marcature nel 2-0 finale, e le due vittorie contro il Bordeaux nella fase a gironi del 2008/09
Roma vittoriosa 2-1 in casa del Psg in Youth League
Il Paris giocherà con questa maglia
Lo spogliatoio del Paris Saint Germain
Le formazioni ufficiali
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. All. Luis Enrique
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Castro. All. Gasperini
Statistiche e curiosità
Il Paris Saint-Germain ha affrontato sette diverse avversarie italiane nelle competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro in assoluto contro la Roma.
Roma, quattro vittorie su sei gare disputate contro francesi
La Roma ha vinto quattro delle sei partite disputate contro squadre francesi nelle principali competizioni europee (2 sconfitte), vincendo entrambe le trasferte in UEFA Champions League (2-0 contro il Lione nel marzo 2007 e 3-1 contro il Bordeaux nell'ottobre 2008).
Roma, squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio
Nelle prime quattro giornate di questa UEFA Champions League, la Roma è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (8). Inoltre, dalla stagione 2019/20, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è l'allenatore con il maggior numero di sconfitte in Champions League in partite in cui la sua squadra aveva segnato il primo gol (6).
Psg, 20 gol segnati in quattro gare di questa Champions
Il Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol nelle quattro partite di UEFA Champions League di questa stagione, realizzandone almeno quattro in ogni gara. È la prima squadra a segnare 4 o più gol in quattro partite consecutive nella competizione, mentre solo nel 2017/18 (25 in 6 partite) e nel 2025/26 (21 in 8 partite) la squadra parigina ha segnato di più in una singola fase a gironi.
Roma, trasformate in gol 8 delle 11 chiare occasioni da gol in questa Champions
La Roma ha trasformato otto delle 11 chiare occasioni da gol avute in questa UEFA Champions League, registrando la percentuale realizzativa su grande occasione più alta tra tutte le squadre nelle prime quattro giornate di questo torneo (72.7%).
Psg, almeno 10 tiri nello specchio in tutte le quattro gare di Champions disputate
Il Paris Saint-Germain ha effettuato almeno 10 tiri nello specchio in tutte le quattro partite di UEFA Champions League giocate finora in questa stagione; nessuna squadra dal 2003/04 è mai riuscita a farlo per cinque gare consecutive.
Roma in svantaggio solo per il 4% del tempo nelle gare di Champions
La Roma è rimasta in svantaggio solo per il 4% del tempo nelle partite di UEFA Champions League di questa stagione, la percentuale più bassa tra tutte le squadre nella competizione.
Vitinha ha giocato tutte le 50 gare di Champions con Luis Enrique in panchina
Vitinha ha giocato in tutte le 50 partite di UEFA Champions League di Luis Enrique come allenatore del Paris Saint-Germain; è l'unico caso nella storia della Champions League in cui un allenatore ha guidato una squadra per 50 o più partite avendo un giocatore sempre presente in campo.
Malen ha partecipato a sei gol in questa Champions
Donyell Malen ha partecipato direttamente a sei gol in questa UEFA Champions League (4 gol, 2 assist). L'unico giocatore della Roma con più coinvolgimenti attivi in una singola edizione del torneo è stato Edin Dzeko (10 nel 2017/18 e 8 nel 2018/19).
I numeri di Fabian Ruiz in questa Champions
Fabián Ruiz è il miglior giocatore del Paris Saint-Germain in questa UEFA Champions League per gol (4), line-breaking passes (75), defensive line-breaking passes (15) e pressioni sugli avversari ad alta intensità (143).