Inter-Stoccarda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
A San Siro l’Inter cerca punti contro lo Stoccarda (che in classifica ne ha uno in più dei nerazzurri). Chivu conferma la coppia Esposito-Thuram in attacco, con Lautaro che parte ancora dalla panchina. Sucic in regia al posto dell’infortunato Calhanoglu, sulla sinistra c’è Carlos Augusto che vince il ballottaggio con Dimarco. Nello Stoccarda Undav parte dalla panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu.
STOCCARDA (3-4-3): Seimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Nartey, Spalt, Mittelstäd; El Khannouss, Demirovic, Führich. All. Hoeness
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Chivu a Sky: "Lautaro in campo nella ripresa"
Così Chivu a Sky: "Siamo consapevoli dell'importanza di questa partita, dobbiamo dare continuità ai risultati buoni delle ultime due di Champions. Lautaro sta riprendendo la condizione e sarà pronto a subentrare nel secondo tempo"
Carlos Augusto: "Sto vivendo il mio miglior momento"
Carlos Augusto a Sky prima della partita: "Siamo concentrati su noi stessi, sappiamo che a Bergamo non avremmo dovuto farci rimontare. C'è un livello molto alto qui all'Inter, mi sto migliorando anche grazie ai compagni e credo sia il mio miglior momento all'Inter"
Su Sky ora il prepartita; alle 21 la diretta
Le scelte di Chivu
Partiamo dal ballottaggio sulla sinistra, vinto da Carlos Augusto. Dimarco parte dalla panchina. In attacco confermata la coppia Pio-Thuram, con Lautaro che dovrebbe entrare ancora a gara in corso. In regia Sucic, scelta quasi obbligata viste le assenze di Calhanoglu e Zielinski. Barella e Mkhitaryan come mezzali, a destra c'è Spence. Dietro Bisseck, Akanji e Bastoni
- INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu.
Inter, una vittoria per scavalcare lo Stoccarda
I tedeschi hanno un punto in più in classifica dell'Inter. Guida il Real Madrid a punteggio pieno dopo 5 giornate, il Psg (4 vittorie in 4 partite) prova a rispondere ma stasera ospita la Roma
Champions League, la classifica del girone unico dopo la 5^ giornataVai al contenuto
L'Inter e lo Stoccarda si affronteranno per la prima volta. I nerazzurri sono imbattuti nelle ultime tre gare contro squadre tedesche in Champions League (2 vittorie, 1 pareggio) e solo tra il 2002 e il 2004 hanno registrato una striscia più lunga, arrivando a quattro partite consecutive senza sconfitta contro formazioni della Bundesliga nella competizione (3 vittorie, 1 pareggio).
Lo Stoccarda ha vinto solo una delle nove trasferte contro squadre italiane (2 pareggi, 6 sconfitte), sebbene tale successo sia arrivato proprio nell'ultima gara giocata del genere in Champions League (1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024).
Tre delle quattro vittorie esterne ottenute da squadre tedesche in casa dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League portano la firma del Bayern Monaco. Escludendo i bavaresi, le formazioni tedesche hanno vinto solo una volta su dieci incontri complessivi sul campo dei nerazzurri (2 pareggi, 7 sconfitte), grazie al successo dello Schalke 04 nell'aprile 2011 (5-2).
L'Inter ha vinto le ultime due partite di Champions League senza subire gol (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk e 3-0 contro il Feyenoord), registrando più vittorie e più clean sheet di quanti ne avesse ottenuti nelle precedenti otto gare complessive nella competizione (uno per ciascun dato).
Lo Stoccarda è rimasto imbattuto nelle prime tre partite di questa edizione di Champions League (2 vittorie, 1 pareggio), prima di perdere nell'ultimo turno contro il Galatasaray (2-0). I tedeschi non restano a secco di gol per due partite consecutive nella competizione dall'ottobre 2007 (contro Barcellona e Lione).
La metà dei gol segnati dall'Inter in questa Champions League è arrivata nei 15 minuti finali di gioco (4 su 8). Nelle prime quattro giornate, solo il Real Madrid (7) ha realizzato più reti dei nerazzurri (4) in questo segmento di gara.
Francesco Pio Esposito è andato a segno nella vittoria dell'Inter contro il Feyenoord alla quarta giornata; l'attaccante è a quota tre gol in Champions League, meno solo di Obafemi Martins (9) tra i giocatori che hanno segnato con l'Inter all'età di 21 anni o meno.
Chris Führich dello Stoccarda ha effettuato 15 defensive line-breaking passes in questa Champions League. Si tratta del secondo dato più alto tra tutti i giocatori nelle prime quattro giornate di questa edizione, dietro solo a Martin Ødegaard dell'Arsenal (17).
Solo Wesley Sneijder (9) ha fornito più assist con l'Inter in Champions League rispetto a Federico Dimarco (7, a pari merito con Samuel Eto'o). Nelle ultime cinque edizioni (dal 2022/23), Dimarco guida inoltre la classifica della competizione per cross riusciti su azione (33).
Ermedin Demirovic dello Stoccarda ha segnato quattro gol in questa Champions League a fronte di un xG totale di appena 1.5; il suo scarto positivo di +2.5 xG è il terzo più alto tra tutti i giocatori nella competizione.