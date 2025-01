Allenamento a parte alla Pinetina per Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa (non in lista Champions). Il difensore e il centrocampista difficilmente saranno recuperati per la sfida europea contro il Monaco, in programma mercoledì 29 gennaio. Il turco proverà a esserci per il derby di domenica 2 febbraio, almeno partendo dalla panchina. Nel video le ultime news con l'inviato Matteo Barzaghi

