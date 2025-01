La fase campionato della Champions per l'Inter si chiude a San Siro, contro il Monaco: basta un pari per andare agli ottavi. Inzaghi si affida a Lautaro e Thuram in avanti (Taremi non va neanche in panchina), torna Asllani in regia e Pavard in difesa. Ospiti con Golovin e Minamino a supporto della punta Embolo. Diretta sull'app Prime Video, disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime alle 21

LIVE: RISULTATI - CLASSIFICA