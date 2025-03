Partita speciale per De Vrij, ex Feyenoord che conosce bene l’ambiente in cui l’Inter giocherà mercoledì l'andata degli ottavi di Champions, "In Champions sanno tirare fuori qualcosa in più - ha raccontato l'olandese ai microfoni di Sky Sport -. Hanno battuto grandi squadre come Bayern e Milan, ma sappiamo che la qualificazione dipende da noi. Siamo consapevoli della nostra forza e della nostra qualità. In Champions abbiamo fatto molto bene la fase difensiva, giocando di squadra, e lo vogliamo dimostrare anche domani"

FEYENOORD-INTER, PROBABILI FORMAZIONI