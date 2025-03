Emergenza sulle fasce per Inzaghi, che schiera Bastoni esterno sinistro a tutto campo. Sommer recupera per la panchina, tra i pali c'è ancora Martinez alle spalle di Pavard, l'ex De Vrij e Acerbi. In mezzo chance per Asllani e Zielinski, davanti ancora Thuram con Lautaro. Tantissime assenze per Van Persie che punta sul tridente con Hadj Moussa, Carranza e Osman. Diretta alle 18.45 sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime