Spalletti: "Vittoria che ci dà entusiasmo e convinzione"

Spalletti ha commentato su Sky la vittoria della Juve con il Pisa: "Negli ultimi minuti del primo tempo e nei primi del secondo abbiamo fatto male, il Pisa ha creato un paio di occasioni dove siamo stati fortunati. Poi però la partita l’abbiamo fatta sempre. Zhegrova ha fatto bene, anche David: ci hanno dato qualità dalla trequarti in su. È un'ulteriore vittoria che ci dà entusiasmo e convinzione nelle nostre qualità. Il nostro peggioramento è dipeso anche dal Pisa che ha fatto una buonissima partita, non sono stati molto fortunati. Siamo una buona squadra ma dobbiamo dimostrarlo ogni volta"

