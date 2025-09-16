Esplora tutte le offerte Sky
Juventus-Borussia Dortmund, Bremer: "Mentalità giusta, ma bisogna evitare questi gol"

Il capitano della Juve analizza il pari in rimonta con il Dortmund e bacchetta la difesa per i tropi gol subiti in questo inizio di stagione: "Dobbiamo portare a casa questa mentalità, però non possiamo subire così tanti gol. Dobbiamo migliorare questa cosa. Bisogna avere più equilibrio, non si può rischiare di perdere". Rispetto alle prestazioni più che positive di Vlahovic (doppietta) in questo inizio di stagione: "Sappiamo che Vlahovic è un grande giocatore, sta facendo bene. Complimenti a lui".

