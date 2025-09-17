Mattatore del match contro l'Ajax grazie a una doppietta, l'attaccante dell'Inter parla dell'intesa con il suo compagno di reparto: "Pio è più forte di me alla sua età, ora lo conosce anche il mondo e non solo l'Italia". Thuram vuole essere continuo per tutta la stagione: "Per adesso quello che devo fare di diverso è il girone di ritorno. A livello personale mi sto sentendo molto bene, come l'anno scorso e l'anno prima. Vedremo nella seconda parte di stagione". Sulle critiche per il colloquio divertito con il fratello Khephren dopo il match con la Juve: "No, non mi ha dato fastidio. Rimane il Marcus Thuram di sempre? Sì, sempre. Meglio così, no?"

