Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
AJA0
INT2
PSG4
ATA0
OLY0
PAF0
SLA2
BOD2
FCB3
CHE1
LIV3
ATM2
Champions LeagueGiornata 1 - mercoledì 17 settembre 2025Giornata 1 - mer 17 set
Fine
Ajax
0 - 2
Inter
Thuram M. 42', 47'
Ajax0 - 2 Inter
Thuram M. 42', 47'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Ajax-Inter 0-2: video, gol e highlights

L’attaccante francese è il trascinatore dei nerazzurri nella trasferta di Amsterdam. Dopo una prima fase di gara equilibrata e con poche emozioni, Thuram si prende la scena andando vicino al gol, procurandosi un rigore, poi cancellato dal VAR e realizzando la rete del vantaggio. Nella ripresa Thuram raddoppia ancora di testa, l’Ajax non reagisce e l’Inter porta a casa tre punti preziosissimi