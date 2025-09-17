L’attaccante francese è il trascinatore dei nerazzurri nella trasferta di Amsterdam. Dopo una prima fase di gara equilibrata e con poche emozioni, Thuram si prende la scena andando vicino al gol, procurandosi un rigore, poi cancellato dal VAR e realizzando la rete del vantaggio. Nella ripresa Thuram raddoppia ancora di testa, l’Ajax non reagisce e l’Inter porta a casa tre punti preziosissimi