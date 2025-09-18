Manchester City-Napoli, l'espulsione di Di Lorenzo dopo il fallo su Haaland. VIDEOcity-napoli
La partita del Napoli all'Etihad si è complicata notevolmente al 21' del primo tempo, quando la squadra di Conte è rimasta in inferiorità numerica: Di Lorenzo si è fatto scappare Haaland e lo ha steso nei pressi dell'area di rigore. L'arbitro lo ha giudicato inizialmente regolare, ma ha cambiato idea dopo l'on field review, espellendo il capitano degli azzurri
