La partita del Napoli all'Etihad si è complicata notevolmente al 21' del primo tempo, quando la squadra di Conte è rimasta in inferiorità numerica: Di Lorenzo si è fatto scappare Haaland e lo ha steso nei pressi dell'area di rigore. L'arbitro lo ha giudicato inizialmente regolare, ma ha cambiato idea dopo l'on field review, espellendo il capitano degli azzurri

MAN CITY-NAPOLI 2-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA