Il Napoli, in 10 per oltre tre quarti di gara, è stato costretto a soffrire sul campo del Manchester City. Tutti hanno contribuito in fase difensiva per evitare di prendere gol, compreso Politano, decisivo nel primo tempo: l'esterno ha intuito la direzione del tiro di Reijnders e, con la collaborazione di Milinkovic-Savic, si è esibito in un salvataggio clamoroso a un passo dalla linea di porta

