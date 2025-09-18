Esplora tutte le offerte Sky
Manchester City-Napoli, Politano fa un salvataggio miracoloso e Milinkovic para. VIDEO

VIDEO

Il Napoli, in 10 per oltre tre quarti di gara, è stato costretto a soffrire sul campo del Manchester City. Tutti hanno contribuito in fase difensiva per evitare di prendere gol, compreso Politano, decisivo nel primo tempo: l'esterno ha intuito la direzione del tiro di Reijnders e, con la collaborazione di Milinkovic-Savic, si è esibito in un salvataggio clamoroso a un passo dalla linea di porta

MAN CITY-NAPOLI 2-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

