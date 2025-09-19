Esplora tutte le offerte Sky
Manchester City-Napoli, Guardiola: "Senza De Bruyne non avremmo vinto nulla". VIDEO

Pep Guardiola si gode la vittoria del suo City: "Non abbiamo fatto un calcio noioso, Milinkovic è stato strepitoso e dopo il primo gol è stato tutto più facile". Non mancano i complimenti al Napoli: "Noi non saremmo stati in grado di difendere bene come loro in 10, le squadre di Antonio sono così, hanno una resistenza incredibile". Elogi per Haaland e De Bruyne: "Senza Kevin non avremmo mai vinto le sei Premier e la Champions. Erling è come Messi e Ronaldo. Lo marcano in tanti, ma sappiamo che c'è sempre"

