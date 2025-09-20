L'Arsenal ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Manchester City e il supercomputer Opta dà una probabilità del 52,2% di arrivare alla terza vittoria consecutiva
Arsenal-Manchester City, formazioni ufficiali e risultato LIVE
All'Emirates riecco Trossard titolare: Arteta lo preferisce a Eze e Martinelli nel tridente con Gyokeres e Madueke. Ancora indisponibile Odegaard a differenza di Saliba, che torna in difesa dove c'è anche Calafiori. Guardiola punta su Haaland rifornito da Foden e Reijnders con Bernardo Silva e Doku sulle fasce. Confermati i terzini Khusanov e O'Reilly davanti a Donnarumma. Diretta alle 17.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
FORMAZIONI UFFICIALI
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard. All. Arteta
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; B. Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. All. Guardiola
Champions League, Haaland a quota 50 gol dopo 49 partite
La classifica di Premier League
Formazioni ufficiali
Le scelte di Arteta
Qualche novità tra i Gunners rispetto alla vittoria di Bilbao in Champions: davanti riecco Trossard dall'inizio nel tridente con Gyokeres e Madueke. Panchina per Eze e Martinelli, ancora indisponibili Saka e Havertz oltre a Gabriel Jesus. In mezzo non recupera Odegaard: confermati Merino e Rice insieme a Zubimendi. In difesa si rivede Saliba (fuori Mosquera), titolarissimo Calafiori
Le scelte di Guardiola
Fuori dai giochi Marmoush come i nuovi acquisti Cherki e Ait-Nouri, assenze che ricalcano l'undici vincente contro il Napoli: intoccabile Haaland, dietro di lui Foden e Reijnders oltre a Bernardo Silva e Doku sulle fasce. Confermati i terzini Khusanov e O'Reilly: panchina per Lewis e Aké. E tra i pali c'è Donnarumma ancora imbattuto dopo il derby e la Champions
Haaland contro Gyokeres è sfida tra bomber, ma è anche il confronto tutto italiano tra Calafiori e Donnarumma. E poi c'è un nuovo capitolo in panchina tra Arteta e Guardiola. Insomma, non mancano i temi nel big match della 5^ giornata di Premier League all'Emirates: in ritardo dalla capolista Liverpool dopo la sconfitta nello scontro diretto, l'Arsenal affronta il Manchester City già battuto in campionato da Tottenham e Brighton
L'Arsenal ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Premier League con un punteggio complessivo di 9-0. Due di queste sono arrivate in questa stagione. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Leeds United, i Gunners hanno travolto il Nottingham Forest di Ange Postecoglou per 3-0 la scorsa settimana
L'Arsenal è a caccia della quarta vittoria casalinga consecutiva in campionato senza subire gol da dicembre 2021, mentre l'ultima volta che ha vinto le prime tre partite casalinghe in una stagione senza subire gol è stata nel 1960/61
È stata la prima volta che il Manchester City ha perso due delle prime tre partite dalla stagione 2004/05, mentre è stato il minor numero di punti mai raccolti da Guardiola nelle sue prime tre partite di campionato di una stagione
Il Manchester City ha perso cinque delle ultime sette partite di Premier League subito dopo una partita europea infrasettimanale (2 vittorie), inclusa una sconfitta per 5-1 contro l'Arsenal a febbraio
Mikel Arteta potrebbe diventare il primo allenatore in assoluto a restare imbattuto per cinque partite di campionato contro Guardiola
Con il Manchester City senza vittorie in quattro partite di Premier League contro l'Arsenal, Pep Guardiola potrebbe per la prima volta non vincere per cinque partite in campionato contro un avversario
Viktor Gyokeres ha effettuato solo sette tiri in Premier League, tre dei quali in porta. L'attaccante dell'Arsenal ha il terzo xG più alto del campionato (2,1). Tra i giocatori ad aver segnato almeno due gol in Premier League in questa stagione, lo svedese ha la quinta migliore percentuale di conversione dei tiri (42,9%). Erling Haaland è al 14° posto con il 26,3%. GUARDA LE STATISTICHE DI GYOKERES
Erling Haaland ha segnato quattro gol in sei presenze in Premier League contro l'Arsenal, mentre ha collezionato 19 gol in 20 partite di campionato giocate a Londra. GUARDA LE STATISTICHE DI HAALAND
Gianluigi Donnarumma ha effettuato due parate e ha mantenuto la porta inviolata al suo debutto in Premier League nel derby di Manchester. Gli unici portieri ad aver mantenuto la porta inviolata nelle prime due partite da titolare con i Citizens sono Kasper Schmeichel (agosto 2007) e Stefan Ortega (maggio 2023). GUARDA LE STATISTICHE DI DONNARUMMA