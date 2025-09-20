Fuori dai giochi Marmoush come i nuovi acquisti Cherki e Ait-Nouri, assenze che ricalcano l'undici vincente contro il Napoli: intoccabile Haaland, dietro di lui Foden e Reijnders oltre a Bernardo Silva e Doku sulle fasce. Confermati i terzini Khusanov e O'Reilly: panchina per Lewis e Aké. E tra i pali c'è Donnarumma ancora imbattuto dopo il derby e la Champions