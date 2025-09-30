Inter-Slavia Praga, Capello: "Nerazzurri in crescita, in Europa più concentrazione"video analisi
Nel VIDEO l'analisi di Fabio Capello sulla prestazione dell'Inter dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga: "Squadra in crescita, in Europa c'è più concentrazione"
Prossimi Video
Regalo dello Slavia: Lautaro lo scarta e segna
CHAMPIONS
Pandev: "Eto'o terzino? Mou lo convinse così"
l'aneddoto
Mou: "Con la Juve troverò un'accoglienza diversa da Londra"
video
Raspadori: primo gol con l'Atletico e ovazione al cambio
video
Vola di tutto su Enzo Fernandez: Mou placa i suoi tifosi
l'episodio
Capello: "Inter in crescita, in Europa più concentrazione"
video analisi
Chivu: "Orgoglioso della squadra, vedo applicazione"
Champions League