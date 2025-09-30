Esplora tutte le offerte Sky
Problema per Thuram in Inter-Slavia Praga: sostituito al 67'

INTER-SLAVIA

Subito dopo il tacco che ha propiziato il 3-0 dell'Inter sullo Slavia Praga, l'attaccante nerazzurro si è toccato la coscia sinistra. Sostituito al 67' da Chivu, Thuram avrebbe detto allo staff nerazzurro di aver sentito un crampo, ma nelle prossime ore ovviamente si capirà di più sul problema del francese che comunque nel post partita è sembrato tranquillo: "Non penso sia niente di grave"

INTER-SLAVIA PRAGA LIVE

Un tocco di tacco che ha propiziato il terzo gol dell'Inter e un assist per Dumfries in occasione del 2-0. Thuram si è meritato il premio di MVP anche senza segnare. La partita del francese però è finita al 67'. Proprio in occasione del numero che ha liberato Bastoni per l'assist a Lautaro, Thuram ha avvertito un problema alla coscia sinistra ed è stato sostituito da Chivu. Allo staff avrebbe detto di aver sentito un crampo, ma ovviamente nelle prossime ore si capirà meglio l'entità del problema

Thuram a fine partita: "Non penso sia niente di grave"

A fine partita, intervistato dal nostro Andrea Paventi, l'attaccante francese ha parlato delle sue condizioni: "Penso sia una piccola cosa, non penso sia qualcosa di grave". Thuram ha poi ricevuto il premio MVP per la sua prestazione contro lo Slavia Praga mostrandosi sorridente. Anche l'allenatore nerazzurro Chivu ha parlato del problema di Thuram: "Ha detto di avere avuto un crampo, nelle prossime ore valuteremo".

