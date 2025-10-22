Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vlahovic dopo Real Madrid-Juve: "Serve quest'umiltà contro ogni squadra". VIDEO

JUVENTUS

Soddisfatto per l'atteggiamento e triste per il risultato. Dusan Vlahovic si è presentato così ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Real Madrid: "Ora quest'umiltà dobbiamo metterla in campo contro tutti gli avversari. Non è possibile che in tre giorni ci sia uno scarto di rendimento così ampio, col Como non eravamo al livello di una squadra come la Juve". La prestazione di staserà gli varrà la conferma nei prossimi incontri? "Deciderà il mister, io continuo a lavorare, mettermi a disposizione e rispettare ogni decisione"

REAL-JUVE: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS

TAG:

Prossimi Video

Di Gregorio è un muro! Triplo miracolo su Mbappé e Brahim

video

Carnesecchi, che prodigio: la vede all'ultimo e respinge

video

Xabi Alonso: "Vittoria importante, Juve squadra forte"

Champions League

Ederson: "Ci è mancata lucidità sottoporta"

Champions League

Tudor: "Ragazzi dispiaciuti, meritavamo il pareggio"

Champions League

Juric: "Creiamo tanto ma non realizziamo, restiamo positivi"

Champions League