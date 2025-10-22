Soddisfatto per l'atteggiamento e triste per il risultato. Dusan Vlahovic si è presentato così ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Real Madrid: "Ora quest'umiltà dobbiamo metterla in campo contro tutti gli avversari. Non è possibile che in tre giorni ci sia uno scarto di rendimento così ampio, col Como non eravamo al livello di una squadra come la Juve". La prestazione di staserà gli varrà la conferma nei prossimi incontri? "Deciderà il mister, io continuo a lavorare, mettermi a disposizione e rispettare ogni decisione"

