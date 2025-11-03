Spalletti: "Vlahovic sarebbe felicissimo di rimanere qui"

Spalletti: "Vlahovic sarebbe felicissimo di rimanere alla Juve". VIDEOJUVENTUS
Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Sporting, l’allenatore bianconero ha parlato di Vlahovic e del suo futuro: “Dusan sa bene cos’è la Juventus -ha detto Spalletti- Che cosa ci si aspetta, è abituato alle pressioni e alle insidie di vestire una maglia del genere. Lui è uno di quelli con cui ho parlato in questi giorni. Lui sarebbe felicissimo di rimanere qui, non lo va a impensierire il fatto che non ha contratto: vuole giocare a calcio, l’altra sera ha dato risposte splendide”
