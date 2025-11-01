Cinque dei sei gol realizzati dalla Juventus in Champions League in questa stagione sono arrivati quando era in svantaggio, il numero più alto di gol segnati tra tutte le squadre in questo tipo di condizione. Sebbene abbia trascorso in svantaggio solo il 37% delle sue partite – il quindicesimo dato generale – ha effettuato il secondo maggior numero di tiri nella competizione in corso quando era in svantaggio (25).