Juventus-Sporting CP, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Allo Stadium arriva anche il debutto europeo di Spalletti con la Juventus: di fronte lo Sporting. L'allenatore ritrova Yildiz e lo schiera nel trio offensivo insieme a Conceiçao e Vlahovic. Rui Borges si affida a Ioannidis in attacco, alle spalle il tridente Quenda-Trinçao-Gonçalves. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Spalletti: "Loro bravi sulla trequarti, dobbiamo far vedere il nostro calcio"
Le parole dell'allenatore della Juve nel pre-partita a Sky Sport: "Ci vuole una vittoria, perciò servirà l'atteggiamento corretto. Loro sulla trequarti sono molto bravi, però quando palla ce l'abbiamo noi dobbiamo far vedere il livello di calcio che vogliamo proporre. Mantenendo lo stesso sistema di gioco McKennie è bravo a fare la fase difensiva e ad entrare dentro il campo, così da aprire Conceiçao. La sua posizione è quella dello spigolo dell'area di rigore".
In corso Napoli-Eintracht
L'altra italiana impegnata oggi è il Napoli, in campo dalle 18.45.
La Juventus è imbattuta nei quattro incontri finora disputati contro lo Sporting CP in competizioni europee (2 vittorie, 2 pareggi); lo scontro più recente ha visto la Juve eliminare la squadra portoghese dai quarti di finale della Europa League 2022-23 (punteggio complessivo 2-1: vittoria per 1-0 in casa, pareggio per 1-1 in trasferta).
Juventus, trend positivo contro lo Sporting
Lo Sporting CP, che non ha mai vinto nelle quattro partite contro la Juventus (2 pareggi, 2 sconfitte), ha affrontato solo altre tre squadre almeno cinque volte nelle principali competizioni europee senza mai vincere: Arsenal (7), Partizan Belgrado (6) e Bayer Leverkusen (6).
Il bilancio dello Sporting con le italiane
Questa sarà la ventesima volta che lo Sporting CP affronta una squadra italiana in trasferta nelle competizioni europee ed è ancora alla ricerca della prima vittoria (5 pareggi, 14 sconfitte). Infatti, ha perso in Italia in tre delle ultime quattro stagioni europee disputate (in quattro partite 1 pareggio, 3 sconfitte): contro la Juventus nel 2022-23 (0-1), l'Atalanta nel 2023-24 (1-2) e il Napoli nel 2025-26 (1-2).
Periodo a secco per la Juve
La Juventus non ha vinto nelle ultime quattro partite di Champions League (2 pareggi, 2 sconfitte) dopo aver battuto il PSV per 2-1 a febbraio. L'ultima serie di partite senza vittorie più lunga nella competizione per i bianconeri risale al periodo tra aprile e novembre 2013 (sei gare).
Portoghesi in crescita
Lo Sporting CP ha vinto due delle ultime tre partite di Champions League (una sconfitta), solo una in meno rispetto alle precedenti 14 (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). È alla ricerca di due vittorie consecutive per la prima volta da quando ha vinto le ultime due partite sotto la guida di Rúben Amorim a ottobre/novembre della scorsa stagione.
Il paradosso della Juventus
Cinque dei sei gol realizzati dalla Juventus in Champions League in questa stagione sono arrivati quando era in svantaggio, il numero più alto di gol segnati tra tutte le squadre in questo tipo di condizione. Sebbene abbia trascorso in svantaggio solo il 37% delle sue partite – il quindicesimo dato generale – ha effettuato il secondo maggior numero di tiri nella competizione in corso quando era in svantaggio (25).
Sporting, difficoltà in esterna con i club dei top-5 campionati
Lo Sporting CP ha vinto solo una delle 24 partite di Champions League in trasferta contro squadre provenienti da uno dei cinque principali campionati europei (4 pareggi e 19 sconfitte), battendo l'Eintracht Francoforte per 3-0 nel settembre 2022.
Occhio alle mosse dalla panchina
Quattro dei sette gol dello Sporting CP in Champions League in questa stagione sono stati segnati da giocatori subentrati, il numero più alto tra tutte le squadre. Infatti, dei nove gol segnati nell'anno solare 2025 in questa competizione, solo due non hanno visto il coinvolgimento di un sostituto, né come marcatore (5), né come assist (4), né come entrambi.
I numeri in Champions di Vlahovic
La prossima presenza di Dusan Vlahovic in Champions League sarà la ventesima con la Juventus: dal suo esordio nella competizione nel febbraio 2022, ha preso parte a 11 gol (8 gol, 3 assist), più del doppio di qualsiasi suo compagno di squadra bianconero (Weston McKennie, 5).
Il rendimento europeo di Pedro Gonçalves
Pedro Gonçalves ha preso parte attiva a nove gol in 16 presenze in Champions League con lo Sporting CP (4 gol, 5 assist), il numero più alto di qualsiasi altro giocatore nella storia della squadra portoghese in Champions League. Ha servito un assist in tre delle sue ultime quattro presenze nella competizione, tutte partite poi vinte.