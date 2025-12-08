Alla vigilia della sfida tra Inter e Liverpool, le parole a Sky Sport del portiere brasiliano: "Non siamo in un bel momento -ha detto Alisson- ma abbiamo fiducia di poter migliorare presto e di farlo domani con l’Inter, che vuole sempre vincere e ha molta qualità. Affrontare una squadra così quando non sei al meglio è più difficile ma siamo concentrati per vincere la partita”. Su Salah: “Situazione non facile ma fa parte del calcio, Momo ha l’amore di noi giocatori, della società e dei tifosi. È una situazione particolare tra lui e la società, mi spiace perché è una leggenda del Liverpool e ho un bellissimo rapporto con lui. Penso che il rapporto sia recuperabile, spero che succeda”.