Inter-Liverpool, Alisson: "Dispiaciuto per Salah, il rapporto si può recuperare". VIDEOliverpool
Alla vigilia della sfida tra Inter e Liverpool, le parole a Sky Sport del portiere brasiliano: "Non siamo in un bel momento -ha detto Alisson- ma abbiamo fiducia di poter migliorare presto e di farlo domani con l’Inter, che vuole sempre vincere e ha molta qualità. Affrontare una squadra così quando non sei al meglio è più difficile ma siamo concentrati per vincere la partita”. Su Salah: “Situazione non facile ma fa parte del calcio, Momo ha l’amore di noi giocatori, della società e dei tifosi. È una situazione particolare tra lui e la società, mi spiace perché è una leggenda del Liverpool e ho un bellissimo rapporto con lui. Penso che il rapporto sia recuperabile, spero che succeda”.
Prossimi Video
Runjaic: "Deluso dal nostro approccio, mancata la scintilla"
Serie A
De Ketelaere: "Dobbiamo vincere, la Champions dà fiducia"
atalanta
Palladino: "Chelsea è forte, Atalanta non deve fare calcoli"
Champions League
De Rossi: "Genoa lotta come una famiglia, bene i cambi"
Serie A
Messias: "De Rossi fa i cambi per vincere, noi siamo pronti"
Serie A
Udinese-Genoa 1-2: gol e highlights
Serie A
Maresca: "Con Palladino in contatto in questi mesi"
Champions League