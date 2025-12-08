Poco più di 24 ore a Inter-Liverpool, big match di Champions League in programma a San Siro martedì alle 21. L’attaccante francese dell’Inter, Marcus Thuram, ha parlato a Sky Sport del match contro i Reds: “Non so se siamo più forti, noi abbiamo fiducia e come sempre proveremo a fare una grande partita – ha detto -. Gli infortuni fanno parte del calcio, sono guarito benissimo con l’aiuto dello staff medico, pian piano sto ritrovando la migliore forma. Salah è uno dei migliori al mondo, ma il Liverpool ha tanti altri giocatori che possono fare la differenza. Noi stiamo andando bene, abbiamo migliorato delle cose e ce ne sono altre da far meglio. Bonny ed Esposito sono fortissimi”