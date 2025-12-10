Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

C'era un rigore per l'Inter? L'analisi sul mano di Van Dijk. VIDEO

l'episodio

Non solo il discusso rigore assegnato al Liverpool per la trattenuta di Bastoni su Wirtz. In Inter-Liverpool c'è un altro episodio che merita di essere analizzato: nel corso del 1° tempo, poco dopo il gol annullato ai Reds, Bisseck calcia dal limite, trovando l'opposizione (con il braccio) di Virgil Van Dijk. Un movimento, quello del difensore olandese, giudicato congruo, tanto che l'arbitro non viene richiamato al monitor dal Var. Ma è davvero così? Nel VIDEO l'analisi 

INTER-LIVERPOOL: HIGHLIGHTS - PAGELLE

TAG:

Prossimi Video

Che Atalanta col Chelsea: qualità, ritmo, personalità

video analisi

C'era un rigore per l'Inter? L'analisi sul mano di Van Dijk

l'episodio

Gundogan, che erroraccio: calcia altissimo davanti la porta

Champions League

Zima sbaglia porta: l'autogol beffa il portiere dello Slavia

Champions League

Contatto leggero Bastoni-Wirtz: l'analisi a Sky

L'EPISODIO

Van Dijk: "Il rigore? Compensa il gol annullato"

Champions League