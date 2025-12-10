C'era un rigore per l'Inter? L'analisi sul mano di Van Dijk. VIDEOl'episodio
Non solo il discusso rigore assegnato al Liverpool per la trattenuta di Bastoni su Wirtz. In Inter-Liverpool c'è un altro episodio che merita di essere analizzato: nel corso del 1° tempo, poco dopo il gol annullato ai Reds, Bisseck calcia dal limite, trovando l'opposizione (con il braccio) di Virgil Van Dijk. Un movimento, quello del difensore olandese, giudicato congruo, tanto che l'arbitro non viene richiamato al monitor dal Var. Ma è davvero così? Nel VIDEO l'analisi
INTER-LIVERPOOL: HIGHLIGHTS - PAGELLE
