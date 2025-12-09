Offerte Sky
Inter-Liverpool 0-1, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

Szoboszlai, autore del rigore decisivo, è l'MVP di Inter-Liverpool, gara finita 0-1. Bene anche Gravenberch e van Dijk. Tra i nerazzurri, deludono Bastoni e Luis Henrique. Tutti i voti nelle pagelle di Federico Zancan

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
Inter
Yann Sommer
voto 6
Yann Sommer
Inter
Manuel Akanji
voto 6.5
Manuel Akanji
Inter
Francesco Acerbi
voto 6
Francesco Acerbi
Inter
Alessandro Bastoni
voto 5
Alessandro Bastoni
Inter
Luis Henrique
voto 5
Luis Henrique
Inter
Nicolò Barella
voto 6
Nicolò Barella
Inter
Hakan Çalhanoglu
voto S.V.
Hakan Çalhanoglu
Inter
Henrikh Mkhitaryan
voto 6.5
Henrikh Mkhitaryan
Inter
Federico Dimarco
voto 6
Federico Dimarco
Inter
Lautaro Martínez
voto 6
Lautaro Martínez
Inter
Marcus Thuram
voto 5.5
Marcus Thuram
I subentrati
6
Y.Bisseck dal 31'
6
P.Sucic dal 82'
S.V.
C.Augusto dal 83'
S.V.
A.Bonny dal 83'
S.V.
All. Chivu 6
Liverpool
Alisson Becker
voto 6.5
Alisson Becker
Liverpool
Joe Gomez
voto 6
Joe Gomez
Liverpool
Ibrahima Konaté
voto 6
Ibrahima Konaté
Liverpool
Virgil van Dijk
voto 6.5
Virgil van Dijk
Liverpool
Andy Robertson
voto 6
Andy Robertson
mvp
Liverpool
Dominik Szoboszlai
voto 6.5
Dominik Szoboszlai
Liverpool
Ryan Gravenberch
voto 6.5
Ryan Gravenberch
Liverpool
Alexis Mac Allister
voto 6.5
Alexis Mac Allister
Liverpool
Curtis Jones
voto 6.5
Curtis Jones
Liverpool
Alexander Isak
voto 5
Alexander Isak
Liverpool
Hugo Ekitike
voto 6
Hugo Ekitike
I subentrati
C.Bradley dal 68'
6
F.Wirtz dal 68'
6
All. Slot 6

Champions League: Altre Notizie

Calhanoglu out dopo 10': problema muscolare

inter-liverpool

Dura solo dieci minuti la partita del centrocampista turco contro il Liverpool: contrattura...

Conte: "Servirà energia. Un piacere rivedere Mou"

napoli

Mercoledì alle 21 il Napoli sarà ospite del Benfica al Da Luz per la sesta giornata di Champions...

Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff

Youth League

Una grande Inter batte il Liverpool nella partita di Youth League, la Champions League delle...

Spalletti: "A Napoli errore mio. Zhegrova dal 1'"

champions

Alla vigilia di Juventus-Pafos (mercoledì alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252,...

Mou: "Conte top, sue squadre sempre complete"

champions

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Napoli, match della...
