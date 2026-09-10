Del Piero: "La Champions non è il campionato del Napoli"video analisi
Nel VIDEO il commento di Alex Del Piero in studio a Sky dopo la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal. "La Champions non è il campionato del Napoli. La stanchezza all'ottantesimo ce l'aveva il Napoli, non ce l'aveva l’Arsenal. Ha tenuto di più la palla, è il suo modo di giocare, giocatori come Odegaard vanno a nozze in un gioco del genere, hanno alle spalle un'annata strepitosa e una vittoria col Chelsea in casa. Anche dal punto di vista psicologico ci sono delle dinamiche che intervengono. Poi c'è il discorso delle gambe…"
Prossimi Video
Fenerbahce-Roma, Soulé in vantaggio su Mora
Champions League
Stoccarda-Viking 3-1: il video dei gol
Champions League
Ferran Torres show, Di Canio: "Un 12° decisivo come Massaro"
Champions League
Raphinha-gol, lo Sky Skill di Di Canio: "Quella puntina..."
Champions League
Sporting-Galatasaray 3-1: il video dei gol
Champions League
Liverpool-Atletico Madrid 2-1: il video dei gol
Champions League
PSG-Slovan Bratislava 6-1: il video dei gol
Champions League